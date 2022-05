Oltre 250 motociclisti al DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

Oltre 250 motociclisti hanno partecipato al DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

Un’altra manifestazione riuscita quella organizzata da FERRO-E MOTUS ,una piazza piena di colori e di gente sorridente come non se ne vedeva da molto tempo ,la solidarietà ha vinto anche quest’anno per il DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022 DI CITTÀ DI CASTELLO dove gli oltre 250 motociclisti che hanno gremito piazza Matteotti hanno dimostrato di essere gentiluomini anche dal punto di vista delle donazioni permettendoci di raccogliere più di 3000 euro per la ricerca sul tumore della prostata e sulla sanità mentale maschile, cifre importanti che dimostrano il virtuosismo della nostra città

“Tutti i componenti di Ferro-E-Motus hanno svolto un lavoro esemplare per la buona riuscita della manifestazione e della sicurezza durante il giro panoramico – si legge in una nota – che ha toccato i comuni di Citerna Anghiari Sansepolcro: alla partenza da Città di Castello c’era anche la gradita presenza dell’assessore, Riccardo Carletti, che ha partecipato a bordo di un sidecar. La associazione comunale di Ferro-e-Motus vi aspetta tutti i giovedì sera presso la sede in Via della Tina 1 per proporvi i prossimi Motogiri e per organizzare altri eventi”.