Nomina Consiglio direttivo "Amici Centro San Francesco”

Nomina dei rappresentanti del Consiglio direttivo dell’associazione “Amici del Centro socio-culturale San Francesco”

Nella seduta di lunedì 29 luglio il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la nomina dei nuovi rappresentanti del Consiglio direttivo dell’associazione “Amici del Centro socio-culturale San Francesco ” Kajmaku Klea, Epi Alessandro, Scapicchi Maria Grazia, Fanelli Simona, Ragni Laura, Faloci Antonello.

“Amici del Centro socio-culturale San Francesco è ritenuto a tutti gli effetti dall’Amministrazione comunale il braccio culturale della nostra città” ha dichiarato il vicesindaco, Annalisa Mierla, con deleghe al Sociale e alla Cultura.

Era assolutamente necessario rinnovare il Consiglio direttivo di questa associazione operante nel tessuto cittadino dal remoto 1987, posto che l’ultimo rinnovo delle cariche, che da statuto dovrebbero concludere il loro mandato nell’arco di tre anni, risaliva al lontano 2011.

Sempre da statuto è previsto un Consiglio direttivo composto da tredici membri, di cui sei nominati dall’assemblea dei soci e altri sei nominati dal Consiglio comunale. A questi si aggiunge il Sindaco o suo delegato, nella fattispecie l’assessore alla Cultura.

Nell’individuazione dei sei membri di nomina consiliare l’Amministrazione comunale ha inteso interpretare lo statuto in chiave di partecipazione massima dei gruppi di minoranza optando per l’attribuzione delle nomine in rapporto di due (per le minoranze) a quattro (per la maggioranza) nonostante la genericità del documento legittimasse una manovra di maggiore controllo delle cariche. Purtuttavia vi è stata la volontà dell’Amministrazione di aprire a un’equa ripartizione che tiene conto del fatto che su un’istituzione come il Centro Socio Culturale di San Francesco non può gravare alcuna influenza politica.

L’Amministrazione comunale ha augurato buon lavoro all’attuale presidente, Sergio Bargelli, in carica fino alla prossima assemblea

che procederà al rinnovo del consiglio direttivo e dunque anche alla scelta del nuovo presidente.