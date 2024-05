Natalia Arkhipova incontra amministrazione comunale di Umbertide

Natalia Arkhipova incontra l’amministrazione comunale di Umbertide

Natalia Arkhipova, body builder della palestra Gem Fitness Club di Umbertide, ha recentemente fatto il suo esordio in una competizione di posing body building, ottenendo un risultato straordinario. Sabato 18 maggio, l’atleta ha trionfato al Quinto Trofeo Perusia, conquistando il primo posto nella categoria Shape Wabba.

Il 28 maggio, Natalia e il suo team sono stati accolti dall’amministrazione comunale di Umbertide, che ha espresso i propri complimenti per l’eccezionale risultato. Durante l’incontro, le autorità locali hanno elogiato Natalia per aver portato in alto il nome della città, rappresentando con orgoglio la comunità umbertidese.

La competizione, svoltasi a Perugia presso l’Hotel Giò, ha attirato atleti da tutta Italia. Natalia ha non solo vinto la sua categoria, ma si è anche aggiudicata il titolo di Miss Shape Centro Italia, garantendosi così un posto alle finali del Rimini Wellness, previste per domenica 2 giugno 2024. Questo successo rappresenta un traguardo significativo per Natalia e per la palestra Gem Fitness Club, che partecipa per la prima volta a un evento di tale rilevanza.

Il coach Giancarlo Alunno Mancini, insieme a Nico Fiorucci e Riccardo Ubaldi, ha seguito e supportato Natalia durante tutto il percorso, condividendo con lei l’entusiasmo per il risultato ottenuto. La soddisfazione del team è palpabile, dato che la vittoria di Natalia rappresenta non solo un successo personale, ma anche un prestigio per la palestra e la comunità di Umbertide.

Ora, l’attenzione è rivolta alle finali di Rimini, dove Natalia continuerà a lavorare intensamente per mantenere alta la bandiera della sua città e della palestra Gem. Con la determinazione e l’impegno già dimostrati, Natalia e il suo team sono pronti a affrontare questa nuova sfida con la stessa dedizione che li ha portati a raggiungere il successo al Quinto Trofeo Perusia.

L’intera comunità di Umbertide sostiene Natalia in questa avventura, augurandole di continuare a ottenere risultati straordinari e di portare ancora più lustro alla città e alla sua palestra.