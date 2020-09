Natale ad Arezzo, torna il villaggio tirolese sicuro e magico

Torna ad Arezzo il grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana. Confermata ufficialmente la sesta edizione dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Da sabato 14 novembre il più grande, l’unico e l’originale mercato tirolese italiano. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Fino al 27 dicembre un mondo di magia, atmosfere natalizie e iniziative per stupire tutti con Arezzo Città del Natale, edizione 2020.

Confermata ufficialmente la sesta edizione. Dal 14novembre al 27 dicembre 2020 lo splendido villaggio natalizio in piazza Grande.Torna il più grande mercato tirolese d’Italia con trentaquattro casette di legno, la grande baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Arriva per l’edizione 2020 la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale 2020: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori coni più importanti espositori provenienti da tutta Europa. E al Christmas Village, a soli 100 metri da piazza Grande, nel grande parco del Prato, il villaggio natalizio a mattoncini, Christmas Brick Arezzo. Scopri tutto il programma 2020 sul sito www.mercatodinatalearezzo.it

ANCORA PIU’ MAGICO E SICURO. Unico, originale, caratteristico e ancora più sicuro. Sarà un’edizione 2020 a misura di famiglia per il Villaggio Tirolese. Confermate tutte le attrazioni di Arezzo Città del Natale con il mercato natalizio, la grande baita per la degustazione di prodotti tipici, il Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e le idee green per regali sostenibili, le cene in baita e i tour guidati alla scoperta di Arezzo. E poi la Casa di Babbo Natale in piazza Grande, il Santa Claus gigante più illuminato del mondo, il villaggio a mattoncini Christmas Bricknel Christmas Village.

BIG LIGHTS SHOW Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2020 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia. Partecipa agli spettacoli, tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e immergiti nel 360 di luci, colori e storia della piazza. Ingresso libero e gratuito.

PRESEPI DA TUTTA ITALIA. Grande novità dell’edizione 2020 la presenza di presepi da tutta Italia con la rassegna Presepi d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si potranno ammirare presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, statuine e natività saranno anche in vendita presso le baitine posizionate in piazza Grande.

LA GRANDE BAITA CON PRODOTTI TIPICIA grande richiesta tornerà ad Arezzo anche la grande Baita tirolese, un luogo magico che ospiterà uno spazio attrezzato per la ristorazione, dove saranno serviti piatti tipici caldi tipici del Tirolo: canederli, raclette, polenta, polpette tirolesi. E poi hamburger, Spatzle, Kaiserschmanne Brezen farciti dolci e salati. Uno spazio relax, con musica e calore, dove gustarsi le migliori birre, al coperto o all’esterno seduti in terrazza proprio come in montagna. Un’esperienza unica, pranzare o cenare in baita nel cuore della Toscana! Ingresso libero e gratuito.

ARTIGIANI, SCULTORI E OGGETTISTICA IN LEGNO DA TUTTA EUROPAEspositori e artigiani provenienti da tutta Europa ad Arezzo. Presenti alla quarta edizione del Villaggio Tirolese espositori provenienti da tutta Europa: le migliori esperienze europee legate all’artigianato artistico e all’oggettistica. Intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte a mano. E poi piatti oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla natività, angeli, carillon e casette con paesaggi del Nord Europa. Nei weekend dimostrazioni live e realizzazioni di cesti e idee regalo intagliate a mano.

LA CASA DI BABBO NATALECON SANTA CLAUS GIGANTE Un grande villaggio di Babbo natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra storia, gioco e animazioni per bambini. La location suggestiva e affascinante sarà quella del Palazzo della Fraternita dei Laici, storico edificio risalente al 1300 e sede della Confraternita dei Laici. Tra gli affreschi di Teofilo Torri, i laboratori per bambini e le magie del Natale si potrà scoprireil Babbo Natale più illuminato del mondo con oltre 100.000 led. Un Babbo Natale gigante altro 5 metri, unico in Italia!E poi la foto con Babbo Natale, i ritratti e le caricature (gratuite), il biscotto di Santa Claus, la slitta e la letterina dei sogni con l’ufficio postale di Babbo Natale. Già fissati i giorni di apertura della Casa di Babbo Natale: 14 -15-21-22-28-29 novembre / 5-6-7-8-12-13-19-20 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18.30. (Adulti: 5€ – Bambini: 3€, gratuito fino a 3 anni)

TORNACHRISTMAS BRICK, IL VILLAGGIO LEGO DI NATALE Il grande villaggio Lego sorgerà al Prato di Arezzo, all’interno del Christmas Village (100 metri da piazza Grande). Un mondo magico e incantato realizzato con i mattoncini più famosi. Trecento metri quadrati tra mostra, laboratori pick&build con possibilità di costruire la propria Lego di Natale e portarsela a casa. E poi Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage con velieri e battaglie del tempo. Una città completamente animata dai mattoncini Lego e una mostra di collezionisti da non perdere, grazie alla collaborazione con l’associazione Club del Mattoncino. Pista di macchine Lego radiocomandate, il gioco dell’oca Lab, costruisci la Tua minifigures e la tua Lego di Natale. E poi lo shop con tutte le più importanti novità natalizie a mattoncini. Già fissati i giorni di apertura di Christmas Brick: 14 -15-21-22-28-29 novembre / 5-6-7-8-12-13-19-20-26-27 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 18. (Adulti: 5€ – Bambini: 3€, gratuito fino a 3 anni)

TOUR AREZZO CITTA’ DEL NATALE: VIVILA MAGIA DELLE FESTE IN TOSCANA Arriva per l’edizione 2020lo speciale pacchettoArezzo e la magia del Natale, un tour guidato della durata variabile da 1 a 3 ore, insieme ad una guida abilitata.Il prezioso crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, i numerosi palazzi storici, tra i quali il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di Francesco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria, la più antica dentro la cerchia muraria, che conserva il busto reliquiario di San Donato, patrono della città, e il polittico di Pietro Lorenzetti (ora in restauro), fino alla monumentale piazza Grande – dove è allestito il Villaggio Tirolese- che, circondata dalle caratteristiche case-torri medievali e chiusa a nord dal grande loggiato progettato da Giorgio Vasari a fine Cinquecento. Crea la tua visita personalizzata, prenota subito la visita guidata (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

LE CENE IN BAITA CON MENU’ TOSCANI E TIROLESI Torneranno anche le partecipatissime cene in baita in collaborazione con i locali di piazza Grande (Logge Vasari e Lancia d’Oro). Già fissate le date: 19-26 novembre, 3-10-17 dicembre 2020. Serate da non perdere con musica, specialità tipiche toscane e tirolesi, all’insegna della creatività a tavola. Tutti i giovedì la baita si animerà con cene a tema, con menù tirolese e toscano. Per informazioni e prenotazioni: Logge Vasari, 0575 295894 oppure Lancia d’Oro, 0575 21033.

GIORNI DI APERTURA VILLAGGIO TIROLESE

14-15-19-20-21-22-26-27-28-29 novembre 2020

3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1317-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 dicembre 2020

Orari: giovedì dalle 14 alle 21 / venerdì-domenica 10-21 / sabato 10-21 (baita aperta fino alle 23)

GIORNI DI APERTURA CASA DI BABBO NATALE

14-15-21-22-28-29 novembre / 5-6-12-13-19-20 dicembre 2020

Orari: dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18

Adulti: 5€ – Bambini: 3€ (gratuito fino a 3 anni)

GIORNI DI APERTURA CHRISTMAS BRICK AREZZO

14 -15-21-22-28-29 novembre / 5-6-12-13-19-20-26-27 dicembre 2020

Orari: dalle ore 10 alle ore 18 (orario continuato)

Adulti: 5€ – Bambini: 3€ (gratuito fino a 3 anni)

