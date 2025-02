Musica e solidarietà. Bel gesto delle socie Inner Wheel

Musica e solidarietà. Bel gesto delle socie Inner Wheel Club di Città di Castello che oggi presso la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” hanno consegnato alcuni strumenti al direttore della scuola, il maestro Nolito Bambini alla presenza dell’assessore alla Cultura, Michela Botteghi. Grazie a questa iniziativa saranno affidati alla scuola, un sassofono, un trombone, un violoncello ed un set di percussioni, strumenti che arricchiranno il patrimonio della struttura e offriranno nuove opportunità a tutti gli studenti di ogni età che sono in costante crescita ed un aiuto alle loro famiglie.

La donazione, che rappresenta un’importante collaborazione tra il mondo del volontariato e la scuola, a favore della crescita e della formazione dei giovani musicisti del territorio ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione dello studio della musica, rendendo accessibili gli strumenti anche a quelle famiglie che, a causa di difficoltà economiche, non avrebbero la possibilità di acquistarli.

Un ulteriore progetto concreto che si inserisce in un programma di iniziative del Club tifernate finalizzato al sostegno e alla crescita culturale dei giovani, offrendo loro la possibilità di scoprire e approfondire anche il proprio talento musicale. “È con grande gioia e orgoglio che oggi, possiamo contribuire in modo concreto al percorso formativo dei nostri giovani. Grazie alle generose donazioni raccolte durante l’evento teatrale del 22 novembre scorso, siamo riusciti a finanziare l’acquisto di questi strumenti musicali, che rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita culturale ed educativa dei ragazzi della nostra comunità”, ha dichiarato, Luisa Felici, Presidente dell’Inner Wheel Club di Città di Castello.

“Lo studio della musica è un pilastro fondamentale nella formazione dei giovani, in quanto non sviluppa solo competenze artistiche: alcuni studi hanno infatti dimostrato che gli adolescenti con training musicale hanno migliori abilità cognitive, migliori voti scolastici e sono più coscienziosi, aperti e ambiziosi. La musica, inoltre, accompagna la crescita emotiva della personalità dei ragazzi, ne favorisce la creatività e l’espressione individuale, promuovendo un senso di appartenenza e di comunità che va oltre i confini della scuola. Siamo convinti – ha concluso la Presidente – che investire nella cultura musicale dei giovani non solo arricchisce le loro vite, ma costruisce anche una società più ricca di valori e opportunità.

Grazie a questo progetto, l’Inner Wheel Club di Città di Castello dimostra ancora una volta il suo impegno verso il benessere e la crescita delle future generazioni, con la speranza che questi strumenti possano contribuire ad ispirare i giovani a scoprire il potere trasformativo della musica.” Nel corso della breve ma sentita cerimonia di consegna degli strumenti, l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, affiancata dal direttore della scuola di musica, Nolito Bambini, ha ringraziato la presidente e le socie dell’Inner Wheel Club per il bellissimo gesto di solidarietà che coniuga l’amore per la musica e l’arte con la vicinanza e sostegno alla scuola nei confronti dei giovani sempre più numerosi e desiderosi di intraprendere un percorso di formazione e conoscenza di diversi strumenti.

“Gli sforzi di questi ultimi anni, grazie anche al lavoro svolto con dedizione e professionalità dal maestro, Mario Cecchetti, già direttore della scuola, ora in pensione, sono stati premiati dalle iscrizioni nel numero massimo della disponibilità, da un coro della scuola, dalla presenza capillare negli eventi del calendario cittadino ed una crescente attenzione e curiosità verso questo spazio storico di cultura e socializzazione”, ha concluso l’assessore Botteghi. Fra gli strumenti, il pianoforte con il suo fascino e storia plurisecolare è quello più gettonato dai giovani allievi dei corsi, seguito dalla chitarra, sassofono, flauto e violino in forte ascesa.

Sono aumentati anche gli iscritti a tromba, trombone, flauto, clarinetto, strumenti che stanno riscuotendo successo anche fra gli allievi più piccoli. Nella sede storica della scuola di musica è arrivato lo scorso anno un nuovo strumento tutto da scoprire, si tratta di un’arpa il più antico strumento musicale a corde conosciuto. L’arpa viene considerato uno strumento magico ed è molto versatile e adatto a tutti i generi musicali.

“Il nostro auspicio e obiettivo – ha spiegato il maestro Nolito Bambini, da oltre un anno direttore della Scuola di musica “Giacomo Puccini”( fondata nel 1800) – è quello di incrementare ulteriormente queste classi anche per la collaborazione che ci lega alla Filarmonica Puccini, la banda della nostra città che si appresta, in questo 2025, a festeggiare i 225 anni dalla fondazione, un grande evento a livello nazionale. Sono stati creati inoltre due cori, uno di voci femminili ed uno di voci bianche, quest’ultimo collegato alle classi di propedeutica e stiamo lavorando per incrementare le classi di strumenti a fiato per cercare di costituire un’orchestra di ragazzi.” “Grazie poi – ha proseguito Bambini – alla collaborazione con i circoli didattici delle scuole primarie abbiamo incrementato notevolmente le classi di violino e percussioni.

E’ bellissimo lavorare in una scuola che è piena di vita, tantissimi bambini ma anche adulti che amano la musica e vogliono studiarla seriamente. Ci sono stati dei nuovi inserimenti per quanto riguarda i docenti e tutti, indistintamente, lavorano con grande passione e collaborazione. Numerosissime le collaborazioni con altre associazioni culturali della nostra città che danno ai ragazzi la possibilità di esibirsi in pubblico e una buona visibilità alla scuola. I nostri allievi partecipano a concorsi nazionali ed internazionali riportando sempre buoni risultati, nello scorso anno diversi primi premi assoluti”, ha concluso il direttore.

La scheda

La Scuola comunale di musica “G. Puccini” di Città di Castello, fondata nel 1800, ancora oggi rappresenta una realtà viva e vitale, impegnata nella promozione della cultura musicale e delle discipline connesse, dal canto lirico alla musica elettronica. Fin dalla sua istituzione ha svolto un ruolo formativo nei confronti dei bandisti dell’omonima Filarmonica, una fra le più antiche in Italia (si appresta a festeggiare i 225 anni dalla fondazione). La Scuola nasce infatti intorno agli anni Trenta del 1800 per dare supporto e formazione ai membri della banda musicale cittadina. Attualmente ha sede al primo piano dello storico Palazzo Corsi a San Giacomo e, nel tempo, grazie anche a personalità come quella di Amedeo Corsi, tifernate animato dall’innata e spiccata sensibilità per l’arte della musica, si è affermata come riferimento autorevole nell’educazione musicale e nell’avviamento allo studio delle materie correlate. La Scuola Comunale di Musica, ormai da diversi anni, ha sede nello storico Palazzo Corsi a San Giacomo.