Musica 0-6 alla scuola di musica Puccini di Città di Castello: sabato 13 la prima lezione del corso “Musica in crescendo”. Non è mai troppo presto per la musica: questo lo spirito del nuovo corso, della Scuola comunale di musica G.Puccini, dedicato ai bambini in età prescolare, che inizierà sabato 13 gennaio 2024 con una prima seduta alle 10

Il nuovo corso della Scuola comunale di Musica “Giacomo Puccini” dedicato ai bambini in età prescolare si chiama “Musica in crescendo, è tenuto dall’insegnante Giulia Maccabei che a partire: “I laboratori di propedeutica musicale dedicati a bambini e ragazzi – dichiara il direttore Nolito Bambini – sono pensati per avvicinarsi alla musica attraverso attività di gruppo ludiche e divertenti in un ambiente educativo dinamico progettato per sviluppare la musicalità di ognuno attraverso il canto, il movimento e l’utilizzo di strumenti ritmici e melodici.

Il corso sarà articolato in classi in base alla fascia d’età dei partecipanti. Semicrome, per i bambini da 0 a 3 anni, che dovranno essere accompagnati dal genitore. Si tratta di un’esperienza da vivere insieme al proprio bambino per scoprire come coltivare l’ascolto attivo, la musicalità e la creatività trasformando il gioco in apprendimento musicale significativo per i bimbi.

Crome, per bambini da 3 a 5 anni che avranno un primo approccio al linguaggio musicale attraverso la pratica diretta di giochi musicali, canti, danze, ascolto e utilizzo di strumentario didattico, Setticlavio, per bambini da 6 anni in su e ragazzi, dedicato a chi voglia condividere l’esperienza musicale e prendere conoscenza e consapevolezza della propria musicalità in attività collettive di canto, movimento, ascolto, body percussion e utilizzo di strumenti musicali.

