Muore ragazza di 21 anni, tragedia della strada a Badiali di Città di Castello

Una ragazza di 21 anni è morta in un incidente stradale a Badiali di Città di Castello. La tragedia è avvenuta alle 4,45. La giovane, da quanto si sa, avrebbe fatto tutto da sola. C.E. le inziali del nome e cognome ed era di Città di Castello, dove risiedeva. L’allarme è stato dato da un passante e sul posto sono arrivati Forze dell’ordine e 118, oltre ai vigili del Fuoco, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.