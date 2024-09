Mostra Nazionale del Cavallo: modifiche alla viabilità per il weekend

Città di Castello ospiterà la 54^ Mostra Nazionale del Cavallo sabato 7 e domenica 8 settembre, evento che avrà luogo presso il parco comunale Alexander Langer. Durante il pomeriggio di sabato, è prevista una sfilata che coinvolgerà artisti, cavalieri, amazzoni e carrozze nel centro storico della città. La sfilata partirà da piazzale Ferri e attraverserà le principali vie e piazze, con una fermata programmata in piazza Matteotti alle ore 18:00.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che stabilisce diverse restrizioni al transito e alla sosta dei veicoli. I divieti entreranno in vigore a partire dalle ore 08:00 di sabato 7 settembre e si protrarranno fino alle ore 08:00 di lunedì 9 settembre, con alcune eccezioni. I veicoli non potranno circolare o sostare nell’area di parcheggio di piazzale Ferri, fatta eccezione per i mezzi di urgenza e emergenza. Inoltre, fino alle ore 10:00 di lunedì 9 settembre, è vietata la sosta sull’area riservata ai camper e sull’area destinata a plateatico.

Sul lato destro di piazzale Ferri, adiacente a viale Sauro, verrà istituita un’area riservata alla sosta dei veicoli delle persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno, fino alle ore 24:00 di domenica 8 settembre.

Dalle ore 7:00 di sabato 7 settembre fino alle ore 24:00 di domenica 8 settembre, sarà istituito il senso unico di marcia lungo viale Sauro, con direzione sud verso Porta San Florido, a partire dall’intersezione con la rotatoria di viale Europa. Le strade e gli accessi laterali che immettono su viale Sauro saranno soggetti a direzioni obbligatorie. Inoltre, sul lato destro di viale Sauro (rispetto al senso di marcia) sarà vietata la sosta.

Durante la manifestazione, l’accesso a piazzale Ferri sarà limitato ai mezzi delle forze dell’ordine, ai veicoli di soccorso, alla protezione civile, all’organizzazione e agli espositori, nonché ai veicoli con a bordo persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno.

Nella mattinata di domenica 8 settembre, dalle ore 7:30 fino al termine della gara podistica “Corri Castello”, sarà vietata la sosta veicolare lungo viale Sauro sul lato sinistro, dall’intersezione con la rotatoria di viale Europa fino all’intersezione con via Marchesani.

Per la sfilata del pomeriggio di sabato 7 settembre, a partire dalle ore 17:00 e fino alle ore 20:00, sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli lungo le vie e piazze interessate dal corteo, con divieto di immissione dalle traverse laterali. Il corteo partirà da piazzale Ferri e percorrerà via Sauro, via Diaz, viale Veneto, piazza Garibaldi, via Mazzini (in senso opposto alla direzione di marcia), piazza Costa, piazza Matteotti, e poi riprenderà lungo corso Emanuele, viale Franchetti, via Sauro per ritornare a piazzale Ferri.

Le modifiche alla viabilità sono state predisposte per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione e si consiglia ai cittadini di pianificare percorsi alternativi durante l’evento.