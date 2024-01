Mostra Mercato di San Valentino a Umbertide

Domenica 4 febbraio in viale Unità d’Italia a Umbertide, arriva la terza edizione della Mostra Mercato di San Valentino. L’associazione “L’Arte e la Terra”, con il patrocinio del Comune di Umbertide, organizzerà per tutta la giornata la Mostra Mercato di San Valentino con i più apprezzati espositori, selezionati per professionalità e qualità delle merce.

All’evento, parteciperanno circa 40 operatori su area pubblica, con prodotti della tradizione locale e una selezione delle migliori offerte merceologiche. Una occasione per trascorrere una piacevole giornata, curiosando tra i banchi alla ricerca di qualche nuovo acquisto. Una vera e propria scoperta di prodotti unici e particolari che non si trovano nei soliti circuiti commerciali, proposti a costi molto vantaggiosi. Varie le merceologie proposte. Artigianato di qualità, hobbismo, gastronomia locale, biancheria per la casa, abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, articoli per la casa e la persona.

Il luogo della Mostra Mercato di San Valentino si trova a pochi passi dal centro storico da visitare. Non solo fiera, ma opportunità di vivere e scoprire luoghi meravigliosi del capoluogo umbertidese, in una giornata all’insegna dello shopping e della spensieratezza.

«Le prime due edizioni della Mostra Mercato di San Valentino sono state un successo, quindi abbiamo fatto di tutto per riproporne una terza anche quest’anno nella location di viale Unità d’Italia, che ha visto d’accordo i commercianti della zona che si son visti ben felici di ospitarla – afferma il vicesindaco con delega al Turismo e al Commercio, Annalisa Mierla, e prosegue – Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’associazione “L’arte e la terra” e il suo presidente Mario Lillocci, con i quali si è venuta a creare una bella sinergia e un bello spirito di collaborazione. Possiamo soltanto augurare ai nostri cittadini e a tutti i visitatori una domenica all’insegna del commercio ambulante e del divertimento nella nostra città».