Mostra “Ma s’immagini” illumina la Pinacoteca comunale

Fotografia e arte unite in un percorso espositivo originale

Sabato 30 agosto alle 18.00, la Pinacoteca comunale di Città di Castello accoglierà il pubblico con il vernissage della mostra “Ma s’immagini”, un progetto che intreccia linguaggi diversi e che resterà aperto fino a domenica 28 settembre. L’evento sarà arricchito dall’esibizione della ballerina Emma Pellegrini, pronipote del pittore Piero Pellegrini, a cui l’esposizione rende omaggio attraverso il titolo.

Nella Manica Lunga della Pinacoteca saranno presentati 20 ritratti fotografici firmati da Enrico Milanesi, che diventano la base per gli interventi ludo-psico-plastici di Elio ed Emanuela Mariucci. Un sodalizio che mette in dialogo fotografia e gesto artistico, dando vita a un percorso espositivo che supera i confini tradizionali.

Il titolo della mostra riprende un’intuizione situazionista di Piero Pellegrini, già condivisa anni fa con il gruppo tifernate “13 x 3”. In sua memoria, la performance di danza di Emma Pellegrini accompagnerà il momento inaugurale, proponendo una relazione diretta tra corpo, movimento e le opere esposte, in una sorta di dialogo visivo ed emotivo.

Il curatore Lorenzo Fiorucci evidenzia come il progetto nasca da un’idea in apparenza semplice, ma che rivela complessità e profondità nella sua realizzazione. I Mariucci scelgono i soggetti, stabiliscono pose e gesti; Milanesi li ritrae in bianco e nero, restituendone fisionomia e introspezione; i ritratti stampati diventano poi supporto di nuove elaborazioni artistiche, che trasformano i contorni iniziali in una narrazione visiva inedita.

Secondo Fiorucci, la vera potenza dell’iniziativa risiede nella scintilla creativa generata dal contatto tra i due linguaggi, capaci di contaminarsi a vicenda e aprire spazi di riflessione su identità e rappresentazione. La mostra diventa così un luogo di incontro tra sguardi diversi, che si amplificano a vicenda creando un racconto corale.

L’allestimento, costruito con particolare cura, invita all’osservazione dei ritratti in un percorso suggestivo che non mancherà di sorprendere i visitatori. L’ingresso sarà libero negli stessi orari della Pinacoteca: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, con chiusura il lunedì.

“Ma s’immagini” si inserisce nel programma culturale di Estate in città, promosso dal Comune di Città di Castello – Settore Cultura, e intende sottolineare il valore della collaborazione tra artisti e discipline differenti, rinnovando il legame con la memoria di un protagonista della scena artistica locale.