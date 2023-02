Morto a 92 anni Angiolo Pieroni

La scomparsa a 92 anni di Angiolo Pieroni, tifernate doc, poliedrico personaggio della città, artista, scrittore, responsabile a Città di Castello dell’allora ufficio di collocamento che ha guidato a lungo con esperienza e capacità: il cordoglio del sindaco Luca Secondi e della giunta comunale.

“Angiolo Pieroni ha rappresentato tanto per Citta’ di Castello e non solo, per il suo amato rione San Giacomo e per i numerosi ruoli che ha ricoperto nella vita a livello professionale, artistico ed associativo. Storico responsabile e fondatore di quelli che oggi si chiamano Centri per l’Impiego, gli uffici del lavoro, di collocamento, si è poi distinto con il consueto garbo ed il sorriso, in numerose occasioni di carattere artistico, nella pittura con diverse mostre di successo, nella scrittura con libri e storie in bianco e nero della città, nel mensile L’Altrapagina e del suo rione accanto ad altri personaggio simbolo come “Baldino”, Ubaldo Mariucci, Dino Marinelli, Lanfranco Rosati ed artisti più o meno celebri con cui ha condiviso il percorso creativo iniziato negli anni ’50 alla Scuola Bufalini.

Angiolo Pieroni con la sua scomparsa ci consegna oggi una pesante e preziosa eredità di opere, scritti e soprattutto valori e amore per la città, la sua storia e tradizioni che dovremo custodire gelosamente e tramandare alle giovani generazioni”, ha concluso il sindaco Secondi nel rivolgere alla famiglia, i figli Giovanni e Grazia, le più sentite condoglianze. Qualche tempo fa Angiolo Pieroni, in occasione dei suoi 90 anni, aveva dato alle stampe, “Il mio amore…per l’arte” (edizioni Joelle) un libro significativo che racchiude al meglio la sua vita e nel quale il compianto professor Lanfranco Rosati lo definì in maniera davvero efficace come “lo stabilizzatore d’immagini”, in grado di realizzare con l’altro sangiacomino doc, Dino Marinelli, “il connubio tra i più felici e riusciti”. I funerali si svolgeranno lunedi 27 Febbraio alle ore 14,30 presso il santuario della Madonna delle Grazie.