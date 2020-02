Montone, investiti 200 mila euro per l’edificio di ERS pubblica in via Garibaldi

Sono ufficialmente terminati, a Montone, i lavori sull’edificio di proprietà comunale destinato all’edilizia residenziale pubblica (ERS), gestito dall’Ater e situato in via Garibaldi. Per tale intervento nel corso degli anni 2018-2019 sono stati investiti circa 200 mila euro. Si tratta di lavori significativi, in quanto hanno restituito decoro e prestigio a un edificio di forte significato per il centro storico e, allo stesso tempo, hanno permesso di dare una risposta importante alle famiglie residenti.

Entrando nel dettaglio delle operazioni, nel 2018 con i fondi del PUC 3 (Regione e Comune) si è provveduto al ripristino del manto di copertura fatiscente, con installazione di materiale isolante, guaina impermeabilizzante e rifacimento canali pluviali. L’anno seguente, invece, tramite fondi pubblici a destinazione vincolata, uniti alla stretta collaborazione tra Comune di Montone, Ater Umbria e Soprintendenza, sono stati realizzati interventi per il ripristino delle facciate dell’edificio di via Garibaldi.

Nello specifico, in questa ultima fase, è stato fatto il consolidamento preventivo di tutte le superfici decorate e degli intonaci antichi, opere di cuci-scuci di muratura disaggregata, esecuzione di intonaco e tinteggiatura a calce per le porzioni di intonaco restanti e, per quanto riguarda le opere edili accessorie, si è pensato all’installazione di nuovi infissi e persiane in legno verniciato.

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto – commenta il sindaco Mirco Rinaldi –. Questo intervento dimostra quanto sia forte l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti del patrimonio pubblico e verso le giuste esigenze dei cittadini che vi risiedono. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il personale interno del Comune e Ater Umbria per la professionalità e l’impegno dimostrato, senza dimenticare le ditte che hanno eseguito i lavori, i professionisti e la Soprintendenza. Oggi – conclude il primo cittadino – portiamo a termine un altro importante impegno per la nostra Comunità”.