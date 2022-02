Montone, grazie alla Casa dell’Acqua sempre meno plastica

Risparmiate oltre 31mila bottiglie. Il rendiconto 2021 del Comune

S

ono, precisamente 47.273, i litri di acqua erogati dalla Casa dell’Acqua di Montone, con, al quale si aggiunge

Da Ufficio stampa Provincia di Perugia

Sono questi i numeri che emergono dal rendiconto 2021 del piccolo chiosco automatico, installato dal Comune appena fuori le mura del centro storico del borgo.

In dettaglio è stata registrata una media giornaliera di 365 litri di acqua erogata, per un totale di 20.644 litri naturale e 26.629 gassata. Tra i dati più significativi, sicuramente la riduzione della quantità di plastica da smaltire: sono stati 39 i cassonetti in meno da svuotare, con una media per cassonetti ritirati al 70% della capienza e per bottiglie in PET da 1,5 litri. La minor produzione di plastica determina anche ulteriori benefici per l’ambiente, come un consumo più basso di petrolio e la riduzione delle emissioni di Co2 legate al processo produttivo del PET.

Un investimento importante quello fatto dall’Amministrazione comunale, con vantaggi sia per la popolazione che per la tutela dell’ambiente, infatti non solo l’acqua viene distribuita ai cittadini a prezzi inferiori rispetto a quella imbottigliata, ma comporta indubbiamente benefici sensibili per l’ambiente, tra cui la riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico con meno tir in circolazione.