Montone, atto vandalico contro il monumento ad Aldo Bologni

Rifondazione comunista: “Intervengano subito Regione, comuni e ANPI”

Esprimiamo tutto il nostro sdegno per l’att vandalico perpetrato ai danni del monumento dedicato al partigiano Aldo Bologni a Montone. Un atto gravissimo, tanto più perché avvenuto il 25 aprile, nella giornata in cui nel nostro paese si festeggia la Liberazione dal nazifascismo. Bologni è stato un partigiano, simbolo della resistenza e punto di riferimento per il suo impegno civile.

Quanto accaduto merita una risposta ferma e chiara. Per questo chiediamo alla Regione dell’Umbria, a tutti i comuni dell’Alto Tevere e all’ANPI di mettere subito in campo tutte le iniziative possibili per ribadire la tutela della memoria storica e dei suoi simboli, affinché gesti come questi non trovino mai più spazio nella nostra società. Rifondazione comunista Alto Tevere