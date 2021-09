Chiama o scrivi in redazione

Montone, ancora pochi giorni per accedere contributi famiglie numerose

L’avviso pubblico nel sito web del Comune

Un sostegno alle famiglie numerose residenti nel territorio di Montone. L’amministrazione comunale, dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico nel proprio sito web, ricorda che è ancora possibile presentare la domanda per l’accesso a contributi destinati a famiglie con almeno quattro figli.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose, in attuazione dell’articolo 300 bis della legge regionale del 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno quattro figli.

Per l’anno 2021 l’ammontare del contributo economico, che interessa i Comuni della Zona Sociale 1, fra cui Montone, è pari ad € 150,00 per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare.

I destinatari del beneficio sono le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona Sociale n. 1; b) essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; c) essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi; d) avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto; e) avere un ISEE non superiore ad € 36.000,00.

La domanda può essere presentata fino al 5 settembre esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modello di domanda “Sostegno economico alle famiglie numerose”, reperibile nella sezione “Domande online” della homepage del sito istituzionale del Comune di Città di Castello tramite la piattaforma informatica all’indirizzo https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/default.jsp. Per poter presentare l’istanza online è necessaria una procedura di registrazione che dovrà essere eseguita esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo.

Per informazioni sui requisiti di ammissibilità sono disponibili i seguenti numeri telefonici: – Segretariato Sociale Comune di Città di Castello: 075/8529437 – 075/8529378 – 075/8529438; – Ufficio amministrativo politiche sociali: 075/8529338.