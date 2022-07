Search for: Search Button

Montone, alla Rocca di Braccio va in scena Fuori di (B)Rocca

Il 22, 23 e 24 luglio birre artigianali, street food e musica live nel borgo

egustazioni, street food e musica: a, nella splendida cornice della, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio torna, il festival dedicato alle birre artigianali.

da ufficio stampa Provincia di Perugia

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Circolino asd Sant’Angelo, ospiterà birrifici artigianali e ottimo cibo di strada, con prodotti tipici locali e di molte regioni italiane, il tutto affiancato da proposte musicali che renderanno le serate ancora più piacevoli.

I mastri birrai nei loro stand, oltre a spiegare le proprie ricette, dalle ore 19 in poi, consiglieranno ai visitatori come abbinare al meglio le tantissime varietà di birre artigianali proposte con il cibo scelto per l’occasione.

Al Festival dedicato alla birra e al buon cibo quest’anno sarà presente “Luppolo Made in Italy”: il progetto più avanzato di Filiera del luppolo italiano. La rivoluzione del gusto della birra artigianale può contare su un nuovo ingrediente di altissima qualità per una birra al 100% Made in Italy. Il Luppolo è una nuova eccellenza nel panorama dell’agricoltura dell’Umbria per far crescere una Filiera brassicola territoriale, che offra l’inconfondibile gusto del terroir alla creatività dei nostri Mastri Birrai.

La Regione dell’Umbria ha inserito il Luppolo tra le filiere strategiche dedicando allo sviluppo di questa nuova realtà un bando per fare dell’Umbria il cuore di questa innovativa coltura. La Rete di imprese Luppolo Made in Italy sta costruendo un progetto di aggregazione e commercializzazione del Luppolo prodotto in Umbria offerto a tutti gli agricoltori interessati. Il progetto ha come obiettivo costruire una Filiera fondata sulla piena sostenibilità economica, sociale e soprattutto ambientale delle produzioni con una forte attenzione alla produzione biologica. Per tutti gli appassionati o i curiosi che vogliono conoscere il luppolo e vivere una straordinaria Hop Experience sarà presente uno stand informativo dedicato.

La manifestazione, inoltre, ospita con uno stand dedicato il progetto di rete finanziato dal GAL “I Sapori della terra” di cui Montone fa parte. La finalità è la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e le aziende che le producono, tramite un’offerta combinata con prodotti eno-gastronomici ed eventi, quale veicolo di promozione delle eccellenze del territorio e di cooperazione tra le aziende stesse. Durante l’intera manifestazione sarà possibile degustare le produzioni tipiche delle aziende agricole, quali vino, olio, formaggi, salumi, marmellate e altro ancora, e conoscere oltre ai luoghi di produzione anche l’importanza della biodiversità e delle tradizioni culinarie del territorio.

Le tre serate all’aperto saranno accompagnate da musica live, a partire dalle ore 21.15. Si comincia con la musica con il gruppo “The Nowheremen” con tanto rock e non solo, si prosegue sabato con Acoustic Rain per finire, domenica 24, con la cover band Ellemono.