Montone, al chiostro di San Francesco la mostra “The power of colours”



Un ponte magico tra il mondo degli umani e gli sconfinati spazi dell’immaginazione. Così si presenta la mostra di Nico Van Lucas “The power of colours”, che sarà inaugurata sabato 24 giugno a Montone.

L’appuntamento è alle ore 18.30 al chiostro di San Francesco, dove la mostra resterà aperta al pubblico fino al 9 luglio. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Montone, è stata inserita tra le iniziative della “Notte Romantica”, l’evento dedicato a tutti gli innamorati che sabato animerà il borgo arietano.

La mostra

Il colore è il vero protagonista, perché l’artista sa scavarci dentro per far emergere le sue qualità trasparenti e luminose. Questo culmina nell’elaborazione di una tecnica accuratamente studiata e acquisita in anni di sperimentazione creativa.

Delle opere di Nico Van Lucas (Luca Ghilardi) si percepisce subito la complessità congenita dell’artista e la natura elementare che la sostiene. Su tutto aleggia una presenza archetipica riconoscibile nella forma di ali spiegate: un’aquila, ma forse anche una farfalla o forse un essere immaginario. E davvero, non importa a cosa si riferisca, nelle sue opere mostra chiaramente che non è tanto il soggetto a tenere il suo interesse, ma il gesto.

Un liberarsi nel cielo, una spinta verso l’alto, il distacco immaginario di chi è consapevole che il volo non si raggiungerà mai senza affidarsi a mezzi esterni al corpo fisico. L’abbinamento diventa così l’intermediario, mentre le braccia, frustando nervosamente il colore sulla tela, si trasformano in una sorta di vettore astrale. Un volo immaginario quanto reale, una rinascita artistica e spirituale, un’affermazione estrema di come il potere dell’immaginazione sia, in fondo, la più grande risorsa dell’umanità.