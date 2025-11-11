Montone aderisce al Distretto di Economia Civile Valtiberina

Il borgo umbro partecipa anche al Festival dei Cammini

MONTONE, 11 novembre 2025 – Il Comune di Montone entra ufficialmente nel Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere, progetto promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina che coinvolge amministrazioni, imprese e realtà sociali di Umbria e Toscana in un percorso condiviso di sviluppo sostenibile. Con questa adesione, il borgo altotiberino si unisce a una rete di enti locali che hanno scelto di costruire un modello di crescita fondato sulla collaborazione, sull’innovazione sociale e sulla valorizzazione dei beni comuni, come riporta il comunicato di Progetto Valtiberina – Comunicazione.

L’ingresso di Montone nel Distretto non è soltanto un atto formale, ma rappresenta la volontà di partecipare attivamente a un processo di trasformazione territoriale che mette al centro le persone e le comunità. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mirco Rinaldi, ha sottolineato come questa scelta sia coerente con una visione di futuro basata sulla cura del territorio e sulla creazione di reti tra istituzioni, cittadini e imprese.

Contestualmente, Montone rafforza la propria collaborazione con la Fondazione Progetto Valtiberina partecipando alla decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, manifestazione itinerante che da dieci anni unisce i comuni della valle attraverso camminate, incontri e momenti culturali ispirati al messaggio francescano di pace e fraternità. Per il borgo umbro, la presenza al Festival sarà l’occasione per raccontare il proprio impegno e per valorizzare la propria identità di comunità che guarda al futuro con spirito solidale e sostenibile.

“Con l’ingresso nel Distretto – ha dichiarato il sindaco Rinaldi – confermiamo la nostra volontà di costruire un futuro fondato su collaborazione e innovazione sociale. Crediamo in un modello di sviluppo che metta al centro le persone e la cura dei beni comuni. La partecipazione al Festival dei Cammini sarà un’occasione per condividere questo impegno e per rafforzare il legame con gli altri territori della Valtiberina”.

David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina, ha accolto con soddisfazione l’adesione di Montone, definendola un passo importante per tutto il territorio. “Ogni amministrazione contribuisce con la propria identità e le proprie competenze a un progetto comune di innovazione. L’ingresso di Montone conferma la forza del modello di collaborazione che stiamo costruendo. Siamo inoltre felici di inserire il borgo nel circuito del Festival dei Cammini, che quest’anno avrà un significato speciale, dedicato agli 800 anni dalla morte di Francesco”.

Il Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere si configura come un laboratorio di sperimentazione sociale ed economica, dove la crescita non è misurata solo in termini di numeri, ma anche di qualità della vita, inclusione e coesione. L’adesione di Montone rafforza questa visione, portando un contributo di storia, cultura e identità che arricchisce l’intero progetto. La partecipazione al Festival dei Cammini di Francesco, rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione: un evento che unisce spiritualità, cultura e sostenibilità, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso comune.

Per info e adesioni: www. fondazioneprogettovaltiberina. it/economia-civile

Contatti: fondazione@ progettovaltiberina.com