Chiama o scrivi in redazione

Monte Santa Maria Tiberina si prepara a celebrare San Sebastiano

Giovedì 20 gennaio la Santa Messa in onore del patrono dei Vigili Urbani

Si

avvicina la ricorrenza della, in collaborazione con il personale della Polizia Locale, il comandantee l’agente, ha organizzato unain onore del Santo Patrono dei Vigili Urbani

Da ufficio stampa Provincia di Perugia

La Santa Messa sarà officiata giovedì 20 gennaio, alle ore 18, da S.E. il Vescovo Diocesano Monsignor Domenico Cancian, e i parroci Don Adrian Bersan e Domenico Pieracci, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta del capoluogo montesco.

Alla cerimonia parteciperanno le rappresentanze delle altre forze di Polizia del comprensorio alto tiberino e i sindaci e assessori dei Comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Montone, Citerna, Pietralunga e Lisciano Niccone.

Il patronato dei Vigili Urbani è stato attribuito a San Sebastiano Martire per la sua appartenenza ad una milizia romana della quale gli era stato affidato il comando. Si era distinto sia per la sua lealtà al giuramento prestato che per le opere di carità a favore dei cristiani perseguitati.

“Un’occasione questa – dichiara il sindaco Letizia Michelini – per ricordare il grande lavoro svolto quotidianamente dalle nostre polizie locali, che si sono distinte per disponibilità e competenza nel supportare i cittadini dei nostri territori durante questi due anni di emergenza sanitaria”.