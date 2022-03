Mezzo pesante perde uno pneumatico che colpisce un veicolo

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti sulla E45, al Km 130, a seguito di una segnalazione relativa a un incidente stradale causato dal distaccamento di uno pneumatico da un mezzo pesante che si era schiantato contro un veicolo che in quel momento percorreva la Statale.

Fonte: Questura di Perugia

Giunti immediatamente sul posto, dopo aver individuato l’oggetto, gli agenti hanno provveduto in sicurezza a rallentare temporaneamente e a deviare il flusso veicolare. Successivamente, con non poche difficoltà visto anche il peso dell’oggetto, gli agenti hanno recuperato lo pneumatico staccatosi accidentalmente dal camion.

Soccorso dai poliziotti anche l’automobilista entrato in collisione con l’oggetto presente sulla carreggiata. Fortunatamente era rimasto illeso dall’impatto.

Dopo aver tranquillizzato il conducente del mezzo pesante che, nel frattempo, si era fermato al lato della strada, gli agenti hanno effettuato i rilievi finalizzati a chiarire la dinamica del sinistro e hanno supportato le parti nella compilazione del modulo di constatazione amichevole.

In breve tempo, la viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per la circolazione e senza il verificarsi di altri incidenti.

Un caso analogo è accaduto qualche giorno fa, fortunatamente senza creare incidenti, sempre sulla E45.

Alla luce dei numerosi eventi che sono stati registrati negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti e autotrasportatori l’importanza di effettuare un accurato controllo del veicolo prima di mettersi in viaggio.

L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro.