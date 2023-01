Marito picchia moglie e i carabinieri gli sequestrano le armi

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Trestina, hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, un 74enne nato e residente nel capoluogo Valtiberino. L’intervento è avvenuto nella decorsa notte, quando al numero di emergenza 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri è giunta la segnalazione di una donna che chiedeva l’intervento dei Carabinieri, perché era stata picchiata dal marito a seguito di una lite. Immediatamente intervenuti in loco, i militari hanno identificato la coppia accertando che poco prima, a causa di una lite nata per futili motivi, l’uomo aveva percosso la donna la quale, temendo ulteriori azioni violente, aveva quindi chiamato il numero di pronto intervento.

Nella delicata fase degli accertamenti, i Militari hanno anche verificato che non era la prima volta che si verificava un evento del genere, ricostruendo una situazione di ripetuti e frequenti maltrattamenti, sia fisici che psicologici da parte dell’uomo, nei confronti della donna che andavano avanti da tempo Alla luce delle risultanze, l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia e poiché lo stesso deteneva legalmente alcune armi, le stesse sono state ritirate e sequestrate a titolo cautelativo.