Mancini e Dominici: "Incuria Provincia di Perugia Inaccettabile"

Mancini e Dominici: “Incuria della Provincia di Perugia Inaccettabile”

Città di Castello – Valerio Mancini, capogruppo della Lega tifernate, e Giovanni Dominici, consigliere provinciale della Lega, hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni della Pista di Atletica Angiolo Monti a Città di Castello. Secondo loro, la Provincia di Perugia e il Comune di Città di Castello non stanno prestando la dovuta attenzione alla necessità di rifacimento del manto della pista.

La Provincia di Perugia ha previsto un intervento di 200 mila euro per l’impianto, ma questo importo risulta insufficiente per ottenere l’omologazione da parte della Federazione Italiana Atletica Leggera. Questa omologazione consentirebbe di svolgere nella pista le gare ufficiali. Tuttavia, secondo quanto sostiene la Provincia, per il rifacimento del manto sarebbero necessari 450 mila euro, una cifra che la Provincia non intende investire a questo scopo.

Mancini e Dominici sottolineano l’importanza di avere una pista di atletica omologata per Città di Castello, non solo per gli atleti locali, ma anche per l’economia e il turismo della città. Pertanto, come rappresentanti della Lega, continueranno a sollevare questo problema presso le istituzioni competenti e discuteranno presto un’interrogazione nell’assise tifernate per ottenere ulteriori chiarimenti.

Secondo i due esponenti della Lega, la Provincia di Perugia non sta prestando la dovuta attenzione alle esigenze delle associazioni sportive e degli atleti tifernati. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i vertici della Provincia sono attualmente impegnati nella campagna elettorale per le elezioni regionali dell’autunno prossimo.

In conclusione, Mancini e Dominici ritengono inaccettabile l’incuria della Provincia di Perugia e chiedono un intervento tempestivo per risolvere la situazione della Pista di Atletica Angiolo Monti. La voce dei cittadini di Città di Castello si fa sempre più forte e urgente.