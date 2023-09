Mancato Altrocioccolato 2023, M5s chiede un recupero nel 2024

Mancato Altrocioccolato 2023 – Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancata organizzazione di Altrocioccolato 2023 e ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale dell’Umbria. Nell’interrogazione, De Luca chiede se la Giunta intenda procedere con un finanziamento straordinario per recuperare l’edizione 2023 di Altrocioccolato e organizzarla nella primavera del 2024, da aggiungere all’appuntamento classico di ottobre.

De Luca ha espresso preoccupazione per la mancata realizzazione di Altrocioccolato 2023, affermando che questa decisione rappresenta un danno non solo per il territorio dell’Alto Tevere ma per l’intera regione dell’Umbria. La mancanza di Altrocioccolato rappresenta un grave danno d’immagine per la regione.

La decisione di annullare Altrocioccolato 2023 è stata attribuita alla mancata disponibilità delle tensostrutture necessarie da parte del Comune di Città di Castello, che ospitava l’evento in coordinamento con la mostra del tartufo bianco organizzata dall’amministrazione comunale. Tuttavia, De Luca ha sollevato dubbi sulla motivazione del Comune, sottolineando che le rendicontazioni delle spese sostenute in passate edizioni erano dettagliate e puntuali. Ha anche menzionato che l’annullamento dell’evento ha contribuito al mancato finanziamento della legge regionale ‘3/2007’ sulla ‘Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria’.

De Luca ha dichiarato di aver elaborato l’interrogazione insieme alla consigliera Emanuela Arcaleni e al costituendo gruppo M5s Alto Tevere, con l’obiettivo di cercare una soluzione per recuperare Altrocioccolato e garantire che l’evento possa continuare a contribuire alla promozione del commercio equo e solidale nella regione.