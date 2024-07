Lutto a Badia Petroia: morto giovanissimo Stefano Pulcinelli

La comunità di Badia Petroia è in lutto per la scomparsa di Stefano Pulcinelli, ex consigliere comunale. Il sindaco Luca Secondi e il presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta hanno espresso il loro cordoglio per la perdita.

Pulcinelli, noto per il suo impegno nel sociale e nello sport, è ricordato come una persona di grande valore. La sua disponibilità e la sua passione per il sociale e lo sport erano ben note nella comunità. Il suo sorriso e la sua gentilezza rimarranno impressi nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità inaspettatamente. Nonostante la sua giovane età, Pulcinelli ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua amicizia saranno mancati, ma rimarranno un dono prezioso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il sindaco Secondi, insieme al presidente del consiglio comunale Bacchetta, ha espresso il cordoglio dell’intera giunta comunale. Pulcinelli, molto conosciuto in città come artigiano di Badia Petroia, come il padre Luciano, era stato consigliere comunale dal 2011 al 2016. Era un punto di riferimento nel progetto sportivo con il Trestina Volley e dirigente della Star Volley.

Oltre all’impegno politico, Pulcinelli era legato alla comunità da un rapporto personale speciale, frutto dell’amicizia delle sue famiglie. “Era una persona vera e sincera, di quelle che vorresti sempre al tuo fianco”, ha ricordato il sindaco Secondi.

Le esequie si terranno venerdì 12 luglio, alle ore 10.00, nella chiesa di Badia Petroia. Tutta la comunità è invitata a partecipare per rendere omaggio a una persona che ha dato tanto alla comunità. Il cordoglio per la sua scomparsa è condiviso da tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua mancanza sarà sentita da tutti.