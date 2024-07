L’Umbria Film Festival 2024: Un Trionfo di Pubblico e Celebrità

Il 16 luglio 2024 a Montone, l’Umbria Film Festival ha concluso la sua ventottesima edizione, registrando un’affluenza record. Dal 10 al 14 luglio 2024, la cittadina umbra è diventata un centro di attrazione, con piazze piene di spettatori per le proiezioni, le presentazioni di libri e gli spettacoli.

La direzione artistica di Alessandro De Simone ha guidato cinque giorni di eventi, che hanno visto non solo la presenza di ospiti illustri, ma soprattutto un pubblico entusiasta. Questa edizione del 2024 è stata la più riuscita degli ultimi anni.

Quest’anno, Montone ha accolto due nuovi cittadini onorari: la regista Alice Rohrwacher e il regista francese Olivier Assayas. Rohrwacher ha presentato il suo ultimo film, La chimera, e si è esibita con la sua Banda del Comitato. Assayas era presente al Festival con i suoi film Hors du Temps e L’eau froide.

Il 12 e 13 luglio, Rohrwacher e Assayas hanno ricevuto le chiavi della città dal sindaco Mirco Rinaldi e da un altro cittadino onorario, il presidente del Festival, Terry Gilliam. Gilliam, noto per la sua ironia dissacrante, ha sorpreso il pubblico con la sua presenza.

Il 14 luglio è stata la serata di premiazione per il concorso internazionale di cortometraggi animati per bambini Montoons, vinto da Mouse House di Timon Leder, e per il concorso dedicato ai cortometraggi italiani Amarcorti. Quest’ultimo è stato vinto da Rasti di Paolo Bonfadini e Davide Morandi. Francesco Gheghi in Mignolo è stato riconosciuto come il migliore attore, mentre Lavinia Sannino in Chello ‘ncuollo come la migliore attrice. Corpo unico di Mia Benedetta ha ricevuto una menzione speciale.

Oltre a Assayas e Gilliam, sul palco di Piazza San Francesco si sono alternati, tra gli altri, Barbara Ronchi, Milena Mancini e Lone Scherfig.

L’Umbria Film Festival è stato promosso e organizzato con il sostegno del Comune di Montone, della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, del Gal Alta Umbria, del MiC, del Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo. I media partner sono stati Ciak e Rai Umbria.