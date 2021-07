Lotto, a Umbertide centrata una vincita da 122 mila euro

Il Lotto premia l’Umbria: a Umbertide, in provincia di Perugia, un fortunato giocatore ha portato a casa una vincita complessiva da 122.375,00 euro. Come riferisce Agipronews, il premio è arrivato grazie a una giocata da 2 euro sui numeri 6-31-46-90 sulla ruota di Firenze; il giocatore ha così centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. In tutta Italia sono state distribuite vincite per oltre 6,5 milioni di euro, per un totale annuo che supera i 638 milioni.