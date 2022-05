Lo stadio di Pierantonio intitolato alla memoria di Alessio Marinelli

Fonte: Ufficio stampa Comune di Umbertide

Alessio perse la vita a soli 33 anni il 28 aprile dello scorso anno, gettando nel dolore la sua famiglia e le tante persone che gli hanno voluto bene. Nel corso della sua esistenza, Alessio si è impegnato mettendo sempre un impegno senza precedenti nel mondo sportivo di Pierantonio e del calcio in particolare, caratterizzato da una grande voglia di fare qualcosa di tangibile per la propria frazione. Anche nei momenti più difficili, non ha mai perso l’entusiasmo, continuando a promuovere il progetto Pierantonio, cercando sempre il coinvolgimento più ampio da parte della comunità pierantoniese.