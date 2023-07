Lite in famiglia a Castello, Polizia di Stato riporta la calma

Lite in famiglia a Castello – Una lite familiare che stava sfociando in un momento di tensione è stata prontamente sedata dall’intervento tempestivo della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello. I fatti si sono svolti presso un’abitazione della città, dove gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata di emergenza.

Giunti sul posto, gli operatori hanno ascoltato la richiedente, che ha spiegato di essere stata coinvolta in un’accesa discussione con i suoi genitori riguardo alle questioni di convivenza. Nel corso del pomeriggio, la situazione si era deteriorata ulteriormente quando il fratello, rientrato a casa, si era schierato dalla parte dei genitori e aveva danneggiato una porta con un calcio.

Spaventata dalla situazione, la donna ha chiamato la Polizia di Stato per chiedere aiuto. Gli agenti intervenuti sono riusciti a riportare la calma tra i membri della famiglia e hanno proceduto all’identificazione di tutti i presenti. Inoltre, sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di armi, che fortunatamente non sono state trovate.

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno informato la donna delle sue facoltà di legge e hanno inserito l’evento nell’applicativo SCUDO. Questo software, sviluppato per supportare le attività di pronto intervento delle Forze dell’Ordine, è di vitale importanza nella prevenzione e contrasto dei fenomeni legati alla violenza domestica e di genere. Grazie a SCUDO, gli operatori possono tenere traccia degli interventi precedenti effettuati in situazioni simili, anche nel caso in cui non sia stata presentata denuncia o querela.

La pronta risposta della Polizia di Stato di Città di Castello ha permesso di gestire efficacemente la situazione e di garantire la sicurezza e la tranquillità dei membri coinvolti nella lite familiare.