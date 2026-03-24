Le Giornate FAI incantano il pubblico a Città di Castello

Un weekend di scoperte storiche tra i palazzi di Castello
Città di Castello, 24-03-2026 – Un fine settimana di straordinario fervore culturale in occasione dell’appuntamento nazionale con le Giornate FAI di Primavera, svoltosi il 21 e 22 marzo. L’iniziativa, curata con dedizione dal gruppo locale del Fondo per l’Ambiente Italiano, ha trasformato il nucleo antico di Città di Castello in un palcoscenico a cielo aperto. I visitatori hanno affollato i percorsi suggeriti, dimostrando quanto sia profondo il legame tra la cittadinanza e le proprie radici storiche. L’attenzione si è focalizzata su due complessi architettonici di immenso pregio, entrambi gravitanti attorno alla secolare influenza dell’Accademia degli Illuminati, istituzione che da secoli plasma l’identità intellettuale del territorio tifernate.
Il fascino segreto del Teatro degli Illuminati
L’apertura del teatro cittadino ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi dell’intero programma. Considerato uno dei gioielli architettonici più rilevanti dell’Umbria, l’edificio non è stato fruito nella sua veste consueta di sala spettacoli, ma è stato svelato nella sua interezza strutturale. Gli appassionati hanno varcato la soglia del retropalco, esplorando i camerini e i meccanismi scenici che solitamente restano celati agli occhi degli spettatori. Questa immersione totale nel “dietro le quinte” ha permesso di comprendere la complessità operativa e il valore artistico di un luogo che respira arte da generazioni. Ogni angolo ha raccontato storie di attori, maestranze e passioni che hanno reso grande la tradizione teatrale locale.
Splendore e restauri a Palazzo Bufalini
Il percorso è proseguito con l’accesso esclusivo al piano nobile di Palazzo Bufalini, residenza storica di inestimabile bellezza. Qui, la magnificenza delle sale di rappresentanza ha lasciato senza fiato i partecipanti. Il Salone degli Specchi, la Sala degli Stucchi e il Quadrilatero, recentemente sottoposti a delicati interventi di recupero, si sono mostrati in tutto il loro ritrovato splendore. Oltre all’aspetto puramente estetico, la visita ha incluso gli spazi privati del Circolo Tifernate, offrendo uno spaccato inedito sulla vita sociale e accademica che ancora oggi anima queste mura. La narrazione dei luoghi ha messo in luce non solo i dettagli tecnici dei restauri, ma anche la funzione originaria di queste stanze come fulcro del potere e della cultura cittadina.
Il ruolo educativo degli Apprendisti Ciceroni
Il successo della manifestazione è stato garantito dalla fondamentale collaborazione con il Liceo Statale “Plinio il Giovane”. Da oltre un decennio, questa sinergia permette agli studenti di trasformarsi in “Apprendisti Ciceroni”, un ruolo che interpretano con competenza e un trasporto emotivo contagioso. I giovani, preparati minuziosamente dai docenti in coordinamento con i delegati del FAI, hanno guidato i gruppi con una padronanza narrativa degna di professionisti esperti. Questo scambio generazionale non solo arricchisce l’esperienza del visitatore, ma garantisce una trasmissione consapevole della memoria storica alle nuove leve della comunità, rendendo la tutela del patrimonio un valore condiviso e dinamico.
Una rete territoriale per la tutela del bene comune
L’efficacia dell’evento è frutto di una cooperazione capillare tra diverse realtà operative. Il Gruppo FAI di Città di Castello ha beneficiato del sostegno strategico dell’amministrazione comunale e di partner tecnici come So.Ge.Pu. S.p.A., che hanno facilitato la logistica e la gestione degli spazi. La sicurezza e l’ordine pubblico sono stati garantiti dal monitoraggio costante del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dal supporto tecnico dei Radioamatori ARIRE, figure essenziali per la gestione dei grandi flussi di pubblico. Questa coesione tra volontariato, istituzioni e mondo della scuola conferma come la valorizzazione del territorio sia possibile solo attraverso un impegno collettivo e coordinato, capace di trasformare una ricorrenza nazionale in un trionfo locale di partecipazione e orgoglio identitario.
Commenta per primo