Lavori messa in sicurezza Fosso Rio e Tevere prevenzione dissesti

Investimento di 480mila euro per la protezione idrogeologica delle aree vulnerabili

Sono in corso lavori significativi per la messa in sicurezza del Fosso Rio e di un tratto della sponda del fiume Tevere , grazie a un finanziamento di 480mila euro , che mira a prevenire dissesti idrogeologici nelle zone a rischio. Questi interventi, iniziati nelle settimane passate, sono fondamentali per rafforzare la stabilità delle sponde e garantire la sicurezza idraulica in aree vulnerabili, soggette a esondazioni o frane, specialmente durante i periodi di forti piogge.

Gli interventi sul Fosso Rio si concentrano sul consolidamento delle sponde, con operazioni destinate alla rimozione delle frane e al ripristino della sezione idraulica in zone ristrette. L’obiettivo è migliorare il deflusso delle acque, riducendo il rischio di esondazioni. Le sponde saranno rinforzate con scogliere in massi ciclopici, una soluzione duratura ed efficace contro l’erosione. I lavori interessano aree ad alto rischio, come la zona dello Stadio comunale e la zona industriale di Via Madonna del Moro , dove il deterioramento delle sponde ha rappresentato un pericolo per la sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda il Tevere , il cantiere interessa la sponda sinistra, in particolare nella zona di Via dei Falegnami , dove si sta lavorando per consolidare l’area danneggiata da eventi erosivi e climatici estremi. In questa sezione, sono previste in massi ciclopici per rinforzare le sponde e ripristinare la sezione idraulica originaria. Tra gli interventi è previsto anche il tombamento della zona erosa e l’ampliamento dei collettori fognari per migliorare il drenaggio delle acque piovane, prevenendo così future problematiche legate alle inondazioni.

Negli ultimi anni, Fosso Rio e Tevere hanno subito diversi episodi di dissesto, aggravati da eventi alluvionali come quello del 2020 . Gli interventi attuali fanno parte di un piano a lungo termine volto a migliorare le infrastrutture idrauliche e a proteggere il territorio da ulteriori danni. Queste opere sono cruciali non solo per la salvaguardia ambientale, ma anche per la sicurezza dei residenti.

Il Sindaco Luca Carizia ha commentato l’avanzamento dei lavori, dichiarando: “Questi interventi rappresentano un ulteriore passo verso la sicurezza idraulica del nostro territorio. Con il sostegno del finanziamento, possiamo affrontare problematiche storiche e adottare soluzioni concrete per proteggere l’ambiente e i cittadini.” Il primo cittadino ha sottolineato che il piano non si limita al Fosso Rio e al Tevere , ma è parte di un programma complessivo per garantire la stabilità idrogeologica in tutta la regione.

Anche l’ Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini , ha sottolineato l’importanza delle opere, affermando che “la messa in sicurezza del Fosso Rio e della sponda del Tevere fa parte di un ampio programma di interventi. Continueremo a migliorare la sicurezza delle nostre infrastrutture, riducendo i rischi idrogeologici e ottimizzando la gestione delle acque.”

L’ Assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini , ha sottolineato il valore di questi lavori anche per la protezione del patrimonio naturale, aggiungendo: “Interventi come questi sono cruciali per prevenire erosioni e dissesti, promuovendo un equilibrio idraulico sostenibile a lungo termine.”

Con queste opere, l’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza di proteggere la sicurezza idrogeologica, in un periodo in cui gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti. Grazie ai 480mila euro di finanziamento, il Comune affronta in modo concreto le criticità storiche legate al dissesto idrogeologico, proteggendo l’ambiente ei cittadini con soluzioni stabili e durature. Gli interventi proseguono, focalizzandosi sulla prevenzione e la sicurezza, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Il completamento di questi lavori non avrà solo un impatto sulla prevenzione di future emergenze, ma anche sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso una gestione