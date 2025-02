Laboratori innovativi alla scuola primaria “La vecchia stazione”

Laboratori – La scuola primaria “La vecchia stazione” di San Secondo ha avviato una serie di laboratori con l’obiettivo di promuovere il pensiero scientifico, creativo e logico dei bambini, preparandoli ad affrontare le sfide di un contesto sociale in evoluzione. Queste nuove attività formative sono state progettate per fornire agli studenti strumenti adeguati per crescere, utilizzando metodologie che incoraggiano la sperimentazione e il dialogo.

Le attività si svolgono nel pomeriggio, dopo le lezioni mattutine, e si concentrano su aree come la matematica, le scienze, le competenze linguistiche in italiano e inglese, oltre alle arti, che includono il teatro e la musica. Questi laboratori sono gratuiti e sono gestiti dalle insegnanti del plesso, nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri ha commentato l’importanza di creare una “scuola a misura di bambino”, evidenziando come il sistema scolastico di Città di Castello si impegni costantemente nell’innovazione didattica, mantenendo il bambino al centro dell’attenzione. Guerri ha sottolineato come l’inizio di questi laboratori risponda alla necessità di affrontare la crescente complessità del mondo attuale, che richiede ai bambini competenze diversificate.

I laboratori della scuola primaria di San Secondo sono ispirati a una nuova filosofia educativa che utilizza il metodo scientifico per affrontare le problematiche quotidiane e favorire la sinergia tra teoria e pratica. L’assessore ha osservato che “ampliare le competenze, generare esperienze e stimolare il confronto sono elementi essenziali per sostenere lo sviluppo dei bambini e prepararli a una piena partecipazione nella comunità”.

Guerri ha inoltre espresso soddisfazione per l’impegno dell’amministrazione comunale nel continuo miglioramento della didattica, mirato a creare ambienti educativi non solo moderni e sicuri, ma anche in linea con le attuali esigenze educative. I laboratori attivati nella scuola primaria di San Secondo si inseriscono in un progetto più ampio di innovazione didattica, promosso dall’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Questo ente ha siglato un protocollo di collaborazione con il Comune di Città di Castello per migliorare gli spazi di apprendimento nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio. Guerri ha ringraziato la dirigente scolastica Silvia Ghigi e tutti gli insegnanti per il loro costante impegno nell’innovazione al servizio dei bambini e delle famiglie, sottolineando l’importanza di questo approccio nel contesto educativo locale.

I nuovi laboratori rappresentano un passo importante verso un’educazione più dinamica e interattiva, capace di rispondere alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento. La scuola tifernate si sta impegnando per offrire ai suoi alunni opportunità formative che non solo arricchiscono il loro bagaglio di conoscenze, ma li preparano anche a diventare cittadini consapevoli e attivi.

L’iniziativa è parte di una strategia più ampia per arricchire l’offerta educativa, mirata a garantire che ogni bambino possa sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e inclusivo. La collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrazione locale è fondamentale per realizzare progetti che abbiano un impatto positivo sulla comunità.

In questo contesto, i laboratori non si limitano a trasmettere conoscenze, ma promuovono anche la socializzazione e il lavoro di gruppo, aspetti essenziali per la crescita personale e sociale dei bambini. La scuola primaria “La vecchia stazione” si propone così non solo come un luogo di apprendimento, ma anche come un ambiente in cui i bambini possano esplorare, scoprire e interagire in modo significativo.

Le attività previste nei laboratori si concentrano su esperienze pratiche, che stimolano la curiosità e la creatività dei bambini. Attraverso esperimenti scientifici, progetti artistici e attività linguistiche, gli studenti possono apprendere in modo attivo, sviluppando competenze che saranno utili nel loro percorso educativo e nella vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di continua evoluzione delle pratiche didattiche, che mira a rispondere alle sfide attuali e a preparare le future generazioni a un mondo in rapido cambiamento. Le scuole, come quella di San Secondo, giocano un ruolo cruciale in questo processo, offrendo un’educazione che tiene conto delle necessità e delle aspirazioni dei bambini.

In conclusione, i laboratori avviati alla scuola primaria “La vecchia stazione” rappresentano un’opportunità significativa per i bambini di sviluppare una gamma di competenze essenziali, in un ambiente educativo che promuove la curiosità e l’innovazione. Questa iniziativa è un esempio di come le scuole possano adattarsi e rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione, ponendo il benessere e lo sviluppo dei bambini al centro della propria missione educativa.