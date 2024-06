La Pinacoteca di Città di Castello celebra il suo 112° compleanno con eventi speciali

La Pinacoteca di Città di Castello, un gioiello culturale dell’Umbria, celebra il suo 112° compleanno con una serie di eventi speciali. Questo museo, che si posiziona come il secondo più importante dell’Umbria dopo la Galleria nazionale di Perugia, continua a essere un centro vitale di cultura, unendo armoniosamente l’arte rinascimentale e quella contemporanea.

Per celebrare l’anniversario del 29 giugno 1912, data in cui il restauratore e mercante d’arte Elia Volpi donò Palazzo Vitelli alla Cannoniera alla cittadinanza tifernate, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere a tre giorni l’appuntamento annuale “Buon Compleanno Pinacoteca”. Quest’anno, i tifernati avranno l’opportunità di entrare gratuitamente nel loro museo e scoprire i nuovi percorsi espositivi.

Uno degli eventi salienti è stato il “focus” dedicato al restauro della pala signorelliana di Santa Cecilia, un progetto lanciato esattamente un anno fa e finanziato dall’Università E-Campus con l’Art Bonus 2023. Durante l’evento, sono state rivelate alcune novità riguardanti la committenza dell’opera e il suo contesto di origine, grazie al lavoro del ricercatore Giuseppe Sterparelli. Inoltre, Paolo Pettinari, restauratore del dipinto con formazione presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ha offerto un aggiornamento completo sul restauro attraverso una visita guidata al cantiere.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha dichiarato che “quest’anno il compleanno della Pinacoteca sarà veramente una festa”. Ha ringraziato l’Università telematica E-Campus per aver creduto nel progetto di restauro della Pala di Santa Cecilia e per aver permesso, un anno dopo, di fare il punto sull’intervento e di seguire le importanti acquisizioni che sono al momento in fase di osservazione.

Infine, per la prima volta dopo molti anni, sarà utilizzata la corte di Via della Cannoniera per il concerto di omaggio alla nuova Galleria Bartoccini, che fa parte del riallestimento dell’Ala Nuova. Domani, sabato 29 giugno, i tifernati potranno entrare gratuitamente nel loro museo e visitare i nuovi percorsi. Un’occasione imperdibile per celebrare la cultura e l’arte in una delle rare dimore rinascimentali italiane.