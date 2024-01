La nuova scuola d’infanzia di Montecastelli riapre ai propri alunni

Questa mattina, lunedì 8 gennaio, la scuola d’infanzia di Montecastelli ha riaperto le proprie aule accogliendo i bambini dell’infanzia. La scuola è stata riaperta alla presenza del sindaco Luca Carizia, insieme al vicesindaco Annalisa Mierla con delega all’istruzione e all’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Alessandro Villarini, accompagnati dall’ingegnere Fabrizio Bonucci responsabile dei lavori pubblici, dall’architetto Elena Marcucci e dalla dottoressa Alessandra Conti.

Era presente ovviamente anche la dirigente Raffaella Reali, insieme alle insegnanti e a tutto il personale scolastico della scuola d’infanzia di Montecastelli. La scuola è stata oggetto di profondi ed intensi lavori di ristrutturazione e riqualificazione per un importo totale di 363mila euro. Con la riapertura della scuola, i servizi di mensa e trasporto riprenderanno come di consueto. Per quanto riguarda gli interventi strutturali, questi hanno riguardato il consolidamento della struttura con l’inserimento di sistemi di rinforzo e di barre in acciaio.

La copertura ha avuto una riduzione dei carichi ed è stato rinforzato il solaio. Gli interventi impiantistici hanno, invece, riguardato l’adeguamento degli impianti, con l’installazione di nuovi radiatori, nuovi apparecchi idrico sanitari e la predisposizione di una linea dati per lo svolgimento dell’attività di amministrazione. Sì è provveduto al montaggio di nuovi infissi, di un cappotto termico esterno, al rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti interni, al rifacimento del controsoffitto e al rinnovamento e adeguamento di tutti i bagni.

I lavori di trasloco e di pulizia sono avvenuti, come concordato dal Comune e la Dirigenza scolastica, durante le vacanze natalizie. Questo in modo da riuscire ad inaugurare e riaprire la nuova scuola d’infanzia di Montecastelli, una scuola completamente rinnovata e riqualificata con ambienti e spazi didattici nuovi, accoglienti e funzionali, subito dopo l’Epifania.

La riapertura della scuola d’infanzia di Montecastelli rientra in quel percorso di massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’edilizia scolastica e di tutti gli studenti avviato fin dal principio dall’Amministrazione Carizia. Gli obiettivi prefissati e programmati pian piano si stanno raggiungendo. Rinnovare e riqualificare completamente la scuola di Montecastelli ha significato rappresentare una grande vicinanza nei confronti di una frazione importante per il comune di Umbertide. E’ stato un momento molto suggestivo volto a rimarcare una fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le scuole del territorio, fondamentale per lavorare all’unisono con grande senso di responsabilità e concretezza. La presenza di un presidio scolastico a Montecastelli va a sottolineare ancor più l’importanza delle frazioni per questa Amministrazione.