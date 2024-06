“La Notte dello Sport Tifernate”: Un tributo allo sport e alla comunità di Città di Castello

Il 13 giugno, il centro storico di Città di Castello si trasformerà in un palcoscenico per celebrare lo sport e la comunità. “La Notte dello Sport Tifernate” inaugurerà “Estate in città” 2024, un evento che vedrà la partecipazione di oltre 20 associazioni sportive. Alle 21.00, verranno presentati il nuovo logo dell’evento e le t-shirt promozionali.

Letizia Guerri, assessore al Commercio e Turismo, e Riccardo Carletti, assessore allo Sport, hanno sottolineato l’importanza dello sport come elemento di inclusione e rispetto delle persone e delle regole. Hanno descritto lo sport come un punto di riferimento culturale solido per la loro comunità, un elemento che vogliono sostenere e rafforzare come fattore fondamentale per la crescita sana delle nuove generazioni e la coesione sociale.

L’evento, che si svolgerà a partire dalle 20.00, sarà un’occasione per celebrare e mostrare lo sport e coloro che lo praticano, il talento, la passione e la cultura del lavoro così diffusi nella comunità di Città di Castello. Sarà un modo per sottolineare che lo sport rappresenta un pilastro fondamentale della comunità di Città di Castello e per ringraziare gli sportivi di tutte le età che con il loro impegno fanno divertire, sognare, gioire ed emozionare la comunità.

L’evento, patrocinato dall’Assemblea Legislativa dell’Umbria, darà il via a circa 90 appuntamenti promossi dal Comune con il Consorzio Pro Centro e con le associazioni del territorio nell’ambito del cartellone di “Estate in Città” 2024. Sarà una grande vetrina per il mondo dello sport cittadino, con dimostrazioni, spazi informativi e opportunità di provare direttamente una delle discipline che animeranno il centro storico.

Un momento importante della serata sarà alle ore 21.00, quando gli amministratori presenteranno il nuovo logo de “La Notte dello Sport”, che accompagnerà l’evento nelle prossime edizioni, insieme alle t-shirt che ne saranno l’emblema riconoscibile in tutti i luoghi della città e nelle occasioni pubbliche.

Oltre 20 associazioni sportive scenderanno in campo, tra cui ASD Beata Margherita, Motoclub Baglioni, Città di Castello Rugby, Atletica Libertas, Madonna del Latte, Caldese Horse Academy, Pallavolo Città di Castello, Tennis Academy Polisport, Tiferno Pallacanestro, Compagnia Arcieri Tifernum, Tifernum Pallavolo, Sporting Club Trestina, Clinique, Canoa Club Città di Castello, Centro Judo Ginnastica Tifernate, Atletica Pakman, Real Tiferno, Cnat 99, Pallavolo Trestina, Junior Tiferno, Compagnia Balestrieri Città di Castello.

L’intero cartellone di “Estate in Città” potrà essere consultato in tempo reale online, grazie a un QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale, sull’homepage del portale Città di Castello Turismo, che dedicherà anche quest’anno un focus sulle sagre paesane nel territorio comunale, sui canali social istituzionali del Comune, nelle strutture ricettive altotiberine, alle quali saranno inviate tutte le informazioni su iniziative e orari.