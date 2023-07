La musica torna al “centro”, a Città di Castello dal 24 al 26 luglio

La musica torna al “centro”. Da lunedi 24 a Mercoledi 26 luglio si svolgerà, infatti, la sesta edizione de “La Musica al Centro” la rassegna musicale curata e ideata da Mauro Giorgeschi in collaborazione con il Comune di Città di Castello e l’assessorato al Commercio e Turismo. La splendida cornice di Piazza Fanti vedrà protagoniste tre interessanti formazioni del panorama umbro e non solo. La proposta musicale è intenzionalmente diversificata spaziando dal Jazz al Blues e alla musica Pop. I concerti inizieranno alle 21.30 con ingresso libero.

Lunedì 24 luglio primo appuntamento con la fortunata rassegna alle 21.30 in Piazza Fanti. A esibirsi sul palco saranno i “The Winters” un quartetto di musicisti tifernati che ha esordito nella scorsa edizione di Umbria Jazz 2022. Il repertorio è costituito da brani di grandi protagonisti del jazz internazionale come J. Scofield, K. Garrett, L. Goldings. Un approccio meno tradizionale, quindi, con uno sguardo rivolto alla contemporaneità̀ senza trascurare la godibilità̀ dei temi dei brani proposti. The Winters: Fulvio Falleri – Sax, Nico Pruscini – Chitarra elettrica, Matteo Chimenti – Contrabbasso, Mauro Giorgeschi – Batteria.

Martedì 25 luglio secondo appuntamento alle 21.30 sempre in Piazza Fanti con Rico Migliarini, ormai un’icona del Blues Italiano. Rico ha alle spalle un’intensa attività musicale. Ha partecipato con la sua band (Rico Blues Combo) a molti e importanti festival nazionali e internazionali. Un artista di grande esperienza che ha collezionato nella sua carriera molti consensi di pubblico e di critica. A Città di Castello presenterà il suo nuovo CD pubblicato nel maggio 2023 dal titolo “Suono i blues a Casa Mia”. Un lavoro interessante da ascoltare con attenzione perché questa volta Rico si cimenta con il Blues ma cantando testi in italiano, cosa molto inusuale per il genere musicale. Ci aspetta quindi un concerto di grande musica suonata, scritta e interpretata da Rico Migliarini un Bluesman di grande esperienza e carisma. Riccardo “Rico” Migliarini – Voce e Armonica, Edoardo Commodi – Chitarra Elettrica, Lorenzo Cannelli – Pianoforte e Organo, Mirco Capecci – Basso Elettrico e Giuliano Bei – Batteria.

Mercoledì 26 luglio terzo ed ultimo appuntamento con la rassegna “La Musica al Centro” alle 21.30 in Piazza Fanti. La splendida cornice del salotto buono della città ospita un concerto all’insegna della musica Smooth/Pop, ovvero un mix di brani tratti dal repertorio Pop internazionale “rivisitati” e “riarrangiati” in chiave assolutamente originale. Un concerto molto godibile e divertente suonato da una band composta da musicisti professionisti di grande esperienza.

Carla Pucci – Voce e Gianluca Paradisi – Chitarra Elettrica. “Torna un appuntamento importante, che per tre giorni porterà grande musica in città, in quel piccolo palcoscenico naturale che è piazza Fanti, dove arte e bellezza saranno protagonisti delle serate nella cornice del nostro centro storico”, l’assessore comunale al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta così la sesta edizione della rassegna “La musica al centro”, ideata e curata da Mauro Giorgeschi con il patrocinio del Comune, nell’ambito del cartellone di eventi di “Estate in città”.