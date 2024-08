La Mostra Nazionale del Cavallo torna protagonista a Città di Castello

Sabato 7 e domenica 8 settembre la Mostra Nazionale del Cavallo torna protagonista a Città di Castello: in primo piano gli allevatori e i centri ippici del territorio, insieme agli artisti che fanno sognare il pubblico

Magia ed eleganza, passione e tradizioni, spettacolo e divertimento saranno protagonisti a Città di Castello della 54^ Mostra Nazionale del Cavallo, che tornerà sabato 7 e domenica 8 settembre al parco comunale Alexander Langer.

Con il sostegno del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria, l’attenzione del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le collaborazioni importanti con FISE Umbria, Associazione Regionale Allevatori e Working Equitation Italy, per due giorni il mondo equestre in tutte le sue espressioni e sfumature sarà completamente al centro dell’interesse nel cuore verde d’Italia.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 7 settembre alle ore 10.00 e nel pomeriggio, alle 18.00, ci sarà la consueta sfilata in corteo nel centro storico dei cavalieri e delle amazzoni di scena nell’edizione 2024, l’abbraccio immancabile con la comunità tifernate tanto atteso dagli appassionati di ogni età.

Alla Mostra Nazionale del Cavallo saranno in primo piano gli allevatori e i centri ippici del territorio (Caldese Horse Academy, Centro Ippico Freedom, Centro Ippico Userna, Sofia Performance Horses), tutto ciò che regala ogni giorno piccoli miracoli frutto dell’amore per i cavalli, della dedizione e della sapienza tramandata negli anni, dell’inclusione che fa bene e cura.

Nel gala equestre intitolato “Notti per sognare e viaggiare”, anche quest’anno a ingresso completamente gratuito per i bambini fino ai 12 anni di età e per le persone con disabilità, sabato e domenica alle ore 21.00 si esibiranno gli artisti che infiammano e stupiscono il pubblico in Italia e nel mondo: Nico Belloni, il maestro dello show equestre italiano, porterà con sé, tra gli altri, “l’uomo che sussurra ai cavalli”, Bartolo Messina, e Andrea Galuppi, detentore di un formidabile Guinnes World Record.

I momenti da passare accanto ai cavalli saranno tanti: il Gruppo Attacchi della FISE Umbria presenterà l’esperienza del para-driving dei ragazzi con disabilità, sinonimo di integrazione e di passione per i cavalli senza limiti, ma ci saranno anche dimostrazioni di monta da lavoro e mascalcia, il battesimo della sella per bambini e adulti, la vetrina delle razze dell’ARA Umbria.

Durante tutta la Mostra del Cavallo nel parco Langer ci sarà anche da ballare e divertirsi, con il villaggio western e la musica country, insieme a un’area per lo street food.

“Vogliamo rappresentare per intero il mondo del cavallo, mostrare gli animali e le persone che ne sono protagonisti, far conoscere la passione, le esperienze e i talenti degli uomini, delle donne, dei bambini che a tutti i livelli sono importanti per il presente e il futuro di questo movimento”, sottolinea il presidente dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, ringraziando i soci e il consiglio direttivo del sodalizio per aver reso ancora una volta possibile l’organizzazione dell’evento. “Questa manifestazione è un punto di riferimento per il settore e per il territorio – continua Cavargini – dalla quale vogliamo mandare messaggi di responsabilità e impegno, dire che ci siamo e continueremo a esserci per sostenere tutti coloro che vivono con i cavalli e per i cavalli, ma anche per rispondere alla voglia di vedere e incontrare questi magnifici animali che ogni anno emerge con entusiasmo dalla comunità di Città di Castello, dall’Alta Valle del Tevere, dall’Umbria e che non vogliamo deludere”.