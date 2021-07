La Coop di Trestina si rinnova, inaugurato oggi il “nuovo” punto vendita

Sono ufficialmente terminati oggi gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento del punto vendita Coop Centro Italia di Trestina, sito in Via Unione Sovietica 1: già da questa mattina, i soci Coop e i clienti hanno avuto modo di apprezzare nel complesso la nuova veste del supermercato e tutte le novità introdotte, volte a rendere la spesa quotidiana più comoda, funzionale e completa. Spazi, banchi e assortimento del negozio sono stati completamente rinnovati sulla base di tre pilastri fondamentali, quali la convenienza e la qualità del prodotto a marchio Coop, l’offerta di tanti prodotti freschi e freschissimi di provenienza locale e nazionale e l’attenzione all’impatto ambientale.

© Protetto da Copyright DMCA

Nel rinnovato negozio i prodotti a marchio Coop rivestono ancora di più un ruolo primario nella proposta di tutti i reparti, sia freschi che industriali, garantendo una “convenienza di qualità”, intesa come il migliore rapporto qualità-prezzo. Con i prodotti Coop infatti si ha un prezzo medio inferiore rispetto ai corrispondenti di marca senza per questo dover rinunciare a sicurezza, trasparenza, legalità, rispetto delle persone e dell’ambiente, valori fondanti l’offerta della Cooperativa.

Altro pilastro fondamentale è rappresentato dalla riqualificazione dei reparti freschi e freschissimi, che dedicano ampio spazio e attenzione alle produzioni italiane e soprattutto a quelle locali: il “nuovo” reparto ortofrutta è ora più comodo e spazioso e offre frutta e verdura di stagione consegnata quotidianamente, con la massima attenzione alla valorizzazione dei fornitori umbri; anche in gastronomia è il territorio a farla da padrone, con un ampio assortimento di salumi e formaggi di aziende umbre. Attenzione al territorio che si coniuga con comodità e praticità, grazie all’ampia proposta di piatti pronti come il pollo arrosto a marchio Origine Coop, ora ancora più comodo in modalità take away. Da sottolineare anche il rinnovato reparto carni, dove l’assortimento è adesso più ricco con nuovi prodotti pronti da cuocere e tagli di carne a libero servizio già pronti in comode porzioni che mantengono un elevato standard di qualità e rispettano l’ambiente in quanto le vaschette delle carni rosse sono in pet 100% riciclato e riciclabile.

Per celebrare al meglio il termine della ristrutturazione e valorizzare a pieno proprio la proposta dei “nuovi” reparti freschi è stata inoltre attivata un’offerta straordinaria per tutti i clienti, che prevede uno sconto del 20% sui prodotti di macelleria e forneria fino al 21 luglio e su quelli di gastronomia e ortofrutta dal 22 luglio al 4 agosto.

Sono stati poi completamente rivisitati il reparto non alimentare, che ora presenta una offerta ancora più ricca di prodotti per la cucina e per il fai da te, e l’assortimento di prodotti per animali con nuove proposte a marchio Coop e non solo.

Massima anche l’attenzione all’impatto ambientale, che nel supermercato passa sia attraverso l’utilizzo di incarti biodegradabili per il pane e per i prodotti di gastronomia e macelleria, che dall’impiego di nuove tecnologie impiantistiche e di moderni macchinari, che permetteranno una riduzione di circa 50.000 kg l’anno di emissioni di CO2 rispetto a prima.

In un momento storico tuttora difficile, caratterizzato da grandi incertezze, la ristrutturazione del punto vendita di Trestina da parte di Coop Centro Italia vuole essere una spinta concreta alla ripresa e un segnale di vicinanza al territorio e a tutti i soci Coop e clienti.