Karl Seglem protagonista al 54° Festival delle Nazioni il 3 settembre 🔴📸 FOTO

Karl Seglem al Festival delle Nazioni: il musicista jazz, produttore e compositore norvegese, noto per la sua capacità di mescolare musica tradizionale, etnica e improvvisazione, suonerà il suo sax tenore e il suo bukkehorn sul palcoscenico della manifestazione tifernate accompagnato da Håkon Høgemo e Sigrid Moldestad ai violini tradizionali hardingfele, e a Kåre Opheim alle percussioni. Il concerto, in prima italiana, si terrà venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello, nell’ambito della cinquantaquattresima edizione del Festival dedicata alla Norvegia.

Karl Seglem, oltre ad essere un eccezionale tenorsassofonista è anche riconosciuto come il più importante strumentista al mondo di bukkehorn, l’antico strumento musicale scandinavo a fiato ricavato dal corno di caprone. Grande innovatore e musicista visionario, rappresenta un punto di riferimento nel contesto della musica norvegese per la sua straordinaria capacità di mescolare tradizioni musicali antiche con i linguaggi espressivi della modernità, con la world music e con l’improvvisazione. Con il suo lavoro ha rinvigorito sia i generi tradizionali norvegesi sia il jazz grazie a esperienze crossover e anche all’uso di nuovi strumenti, suoni e prospettive.

In questo concerto, Seglem sarà affiancato da Håkon Høgemo: nato nel 1965 a Øvre Årdal, Hogemo suona il violino hardinfele come musicista freelance dal 1993. Ha vinto il Landscape Play nel 1989 e nel 1995. È professore associato all’Accademia Norvegese di Musica e ha insegnato anche alla Ole Bull Academy e alla Grieg Academy. Per il suo album Solo ha vinto il Premio Spellemann 2000 nella sezione di Musica popolare e nel 2005 ha vinto di nuovo il medesimo premio insieme a Sigrid Moldestad e Einar Mjølsnes per l’album Gamaltnymalt.

Nata a Breim nel 1972, Sigrid Moldestad è cantante e violinista. Ha iniziato a cantare accompagnandosi al suo violino negli anni Novanta. Il suo primo grande riconoscimento critico è arrivato nel 2005, come già citato sopra, anno in cui ha vinto il suo primo premio Spellemann, il principale riconoscimento musicale norvegese, per il miglior album folk dell’anno con Gamaltnymalt. Due anni dopo ha vinto nuovamente il premio conTaus.

Nato nel 1975 a Voss, in Norvegia, Kåre Opheim suona come batterista in diverse importanti formazioni. Ha suonato con i Real Ones; è partner importante dell’UNGjaJazzja a Vossajazz; fa parte del Mads Berven Trio, con il quale ha all’attivo una pubblicazione discografica dal titolo Mountains & the Sea (2011), e ha suonato con il Mike Gallaher Trio al Vossajazz 2009.

L’accesso al concerto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data dell’evento oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. I biglietti per il concerto (intero € 15,00, ridotto € 10,00) sono in vendita nella biglietteria di Città di Castello aperta dalle 11.00 alle 3.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.