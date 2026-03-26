Istruzione: il Tar Umbria blocca il dimensionamento scolastico

Vittoria per le famiglie e per il comune di Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO, 26-03-2026 – Il Tar dell’Umbria, con l’ordinanza numero 32/2026, ha ufficialmente accolto l’istanza di sospensiva presentata dal Comune di Città di Castello, congelando gli effetti dei decreti commissariali che prevedevano l’accorpamento forzato degli istituti locali. La decisione dei giudici amministrativi certifica la fondatezza delle preoccupazioni sollevate dall’amministrazione e dalle famiglie, spostando ora l’attenzione sull’udienza di merito fissata per il prossimo 12 maggio. Questa pronuncia rappresenta un punto di svolta fondamentale per la stabilità educativa del territorio tifernate, restituendo serenità a centinaia di nuclei familiari preoccupati per il futuro dei propri figli.

L’ordinanza emessa dal tribunale mette in discussione la legittimità stessa dell’intervento statale. Secondo i magistrati, non sussisterebbe quella condizione di inerzia regionale necessaria per attivare i poteri sostitutivi. Il Commissario ad acta, dunque, avrebbe agito in modo eccedente e sproporzionato rispetto al mandato ricevuto, ignorando le delibere dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Questo passaggio legale evidenzia come la decisione di intervenire sui plessi sia stata assunta senza una reale aderenza al quadro normativo territoriale già esistente, configurando quello che i giudici definiscono un approccio potenzialmente viziato da eccesso di potere.

Un punto cruciale del provvedimento riguarda la mancata valutazione delle condizioni fisiche degli edifici. Il tribunale stigmatizza la scelta di ignorare le gravi criticità logistiche, in particolare il noto sovraffollamento del plesso di via Collodi. Quest’ultima struttura ospita attualmente anche gli alunni provenienti dalla scuola di via della Tina, attualmente in fase di ricostruzione. Dividere forzatamente la popolazione scolastica senza disporre degli spazi adeguati avrebbe causato, secondo i giudici, un danno grave e irreparabile al sistema dell’istruzione locale, mettendo a rischio la continuità didattica e la sicurezza degli studenti.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri hanno espresso profonda soddisfazione, sottolineando come l’ordinanza riconosca il lavoro unitario svolto con docenti, personale e famiglie. L’amministrazione rivendica la doverosità del ricorso contro un assetto definito insostenibile e ingiusto per la comunità. Un elemento tecnico di rilievo contenuto nella sentenza chiarisce inoltre che la sospensione del dimensionamento non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR garantendo che la tutela dei servizi locali non entri in rotta di collisione con i finanziamenti europei destinati all’edilizia e alla modernizzazione. La giunta comunale ha ribadito che la battaglia legale prosegue con l’obiettivo di garantire spazi idonei e una suddivisione dei comprensivi che rispetti la dignità degli studenti. La decisione del Tar permette ora di gestire con maggiore serenità la programmazione del prossimo anno scolastico, evitando strappi burocratici che avrebbero messo in crisi l’organizzazione quotidiana delle famiglie. Di fatto, l’ordinanza riconosce che il reperimento di nuovi spazi è una priorità urgente che non può essere risolta con un semplice decreto amministrativo privo di riscontri tecnici sul campo.

Sulla stessa linea si pone la Regione Umbria, con l’assessore Fabio Barcaioli che parla di una vittoria della trasparenza contro la propaganda politica. La sentenza confermerebbe la tempestività delle azioni regionali, smentendo le accuse di immobilismo mosse nei mesi scorsi. La Regione considera l’approccio nazionale superficiale e non coerente con le reali necessità degli istituti umbri. La sfida istituzionale, tuttavia, non si ferma alle aule del Tar e punta direttamente ai massimi livelli dello Stato per blindare definitivamente il comparto scolastico regionale. L’amministrazione regionale ha infatti annunciato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento totale dei dimensionamenti su base regionale. La posizione umbra resta ferma nel rifiutare ogni forma di accorpamento forzato, non solo a Città di Castello ma in tutti i comuni coinvolti nel piano commissariale. La priorità resta la salvaguardia dell’autonomia scolastica come pilastro fondamentale per la tenuta sociale dei territori, garantendo che le riforme non si trasformino in semplici tagli ai servizi essenziali mascherati da riorganizzazioni tecniche.

Il fronte dei genitori accoglie la notizia con entusiasmo, vedendo premiato un impegno civico durato mesi. La creazione di una comunità che ha saputo studiare gli atti e produrre un’opposizione tecnica e concreta ha dimostrato la forza della partecipazione attiva. Non si tratta soltanto di una vittoria giudiziaria, ma di un segnale forte inviato a chi gestisce la cosa pubblica: le scelte che incidono sulla vita delle persone non possono essere calate dall’alto senza un confronto reale con chi vive quotidianamente le criticità del sistema scolastico.

In attesa dell’udienza del 12 maggio, il clima resta di vigile fiducia. La decisione odierna mette al riparo l’istruzione tifernate da trasformazioni repentine e traumatiche, consentendo alle istituzioni di tornare a dialogare su basi più solide e rispettose delle esigenze del territorio, come riportano i comunicati dell’Agenzia Umbria Notizie – Regione Umbria e Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

La battaglia di Città di Castello diventa così un precedente significativo per molti altri comuni italiani che si trovano ad affrontare sfide analoghe sul fronte del dimensionamento, dimostrando che il ricorso alla giustizia amministrativa può ristabilire l’equilibrio tra esigenze di bilancio statale e diritti inalienabili dei cittadini.