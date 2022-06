Chiama o scrivi in redazione

Irene Grandi in concerto a Trestina, via alle prevendite

I

rene Grandi, mercoledì 29 giugno alle 21,30 in concerto allo stadio ‘Lorenzo Casini’ di Trestina: anteprima nazionale del tour ‘Io in blues’. Accanto alla cantautrice fiorentina, una delle più grandi voci femminili contemporanee della musica italiana, sul palco Max Frignani (chitarre), Piero Spitilli (basso e contrabbasso), Fabrizio Morganti (batteria) e Pippo Guarnera (hammond). Il tour proseguirà fino a dicembre 2022. Un vero e proprio ‘botto’ di inizio estate che porta la firma ancora una volta dello Sporting Club Trestina, la società di calcio del presidente Leonardo Bambini e del vice, Valerio Galizi, fresca di ennesima stagione conclusa con la permanenza nel campionato di serie D, conquistato per la prima volta nella stagione 2011-12 grazie al salto dall’eccellenza.

Dopo Gaetano Curreri e gli Stadio nel 2016, Roby Facchinetti, nel concerto della ripartenza del 2020 ora la dirigenza della società bianconera (fondata nel 1966) offre a tifosi e appassionati di musica un ulteriore ‘perla’ con l’esibizione di Irene Grandi, straordinaria artista italiana poliedrica, voce grintosa del panorama musicale e cantante conosciuta in tutto il mondo con oltre 25 anni di carriera alle spalle. Quello che debutterà a Città di Castello, il 29 giugno allo stadio Casini di Trestina sarà, come si legge nella nota di presentazione ufficiale della cantante, ‘un nuovo concerto, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, di ispirazione blues: Etta James, Otis Redding, ma anche Pino Daniele, Battisti, Mina, solo per citarne alcuni.

Non mancheranno anche canzoni dal repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rock-blues’. Ad affiancare il presidente Leonardo Bambini e tutto lo staff dirigenziale dello Sporting Trestina nell’organizzazione di questo evento unico di inizio estate, sarà il maestro Fabio Battistelli, volto noto del panorama musicale nazionale, clarinettista di successo, spesso promotore instancabile anche nel periodo della pandemia di iniziativa artistico-musicale di grande suggestione a sfondo benefico.

“Quello di inizio estate è ormai un appuntamento abituale con la grande musica nazionale che celebra sul piano sportivo la conclusione di un’altra stagione importante nel campionato di serie D che da anni continua ad essere la vittoria collettiva della società, della squadra, dello staff tecnico, dei tifosi e della nostra straordinaria comunità locale e delle istituzioni – ha dichiarato Bambini –“ , che lo scorso anno con il terzo posto in serie D, il record di punti, 56, ha festeggiato 20 anni di alla guida dello Sporting Club Trestina. Info prevendita, Stadio “L.Casini”, 075-8642152 – 338-4462559 – 338-8524852. Poltroncine 20 euro, prato 10 euro.