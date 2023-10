Investe ciclista, automobilista ubriaco fugge, e poi torna indietro

Investe ciclista – In un incidente, avvenuto lungo la via Aretina a Città di Castello, un ciclista è stato investito da un’auto guidata da un giovane automobilista ubriaco. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto, preso dal panico, ha abbandonato il luogo dell’incidente, ma meno di un’ora dopo si è presentato spontaneamente alla Polizia locale. Sottoposto all’etilometro, è emerso che il suo tasso alcolemico era oltre tre volte superiore al limite consentito, e di conseguenza è stato denunciato per vari reati e la sua patente è stata sospesa.

Nel frattempo, il ciclista, un uomo di 36 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Della Misericordia di Perugia a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.

La polizia locale di Città di Castello ha immediatamente avviato le indagini per individuare il responsabile dell’incidente. Le autorità hanno riferito che, durante la rilevazione, è emerso che l’automobilista era in stato di ubriachezza con un valore alcolemico molto elevato. Di conseguenza, è stato denunciato per reati legati alle lesioni stradali gravi, alla fuga e alla guida in stato di ebrezza, nonché per l’omissione di soccorso. La patente di guida è stata ritirata e sospesa a seguito delle misure adottate dalla polizia locale.

La strada regionale 221 Aretina, attraverso l’abitato di Lerchi, ha recentemente visto l’adozione di nuove misure per migliorare la sicurezza stradale, incluso il limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari, implementato a partire dal mese di giugno.