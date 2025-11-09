Intervento dei Vigili del Fuoco in via Valdossola

9 Novembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Intervento dei Vigili del Fuoco in via Valdossola

Incendio in abitazione a Città di Castello, donna salva

Nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre 2025, un incendio ha interessato un appartamento situato in via Repubblica della Valdossola, a Città di Castello. L’allarme è scattato intorno alle ore 16:00, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con rapidità per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile. All’interno dell’abitazione si trovava una donna, che è stata accompagnata all’esterno dai soccorritori e affidata al personale sanitario del 118 per accertamenti precauzionali. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’intervento ha richiesto la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un guasto elettrico come possibile innesco.

L’episodio ha generato apprensione tra i residenti, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. L’appartamento ha riportato danni significativi, mentre non risultano coinvolti altri alloggi del condominio.

Le autorità locali hanno avviato le verifiche tecniche per valutare l’agibilità dell’edificio e garantire la sicurezza degli abitanti.

