Insonnia: incontro scientifico Umbertide per approfondire le terapie

Insonnia: incontro scientifico a Umbertide per approfondire le terapie

Insonnia: incontro scientifico – Si è tenuto sabato scorso ad Umbertide un convegno intitolato “Insonnia, stato dell’arte e prospettive terapeutiche”, organizzato dalla Neurologia dei presidi Alto Tevere e Alto Chiascio della Usl Umbria 1. L’incontro ha messo in evidenza le relazioni tra l’insonnia cronica e le comorbidità psichiatriche e neurologiche, con un’attenzione particolare sull’impiego di farmaci sia tradizionali che innovativi.

L’insonnia rappresenta un problema significativo, con milioni di individui colpiti in tutto il mondo. In Italia, la situazione è preoccupante, con circa 1 persona su 4 che sperimenta difficoltà nel sonno. Un sonno di qualità è cruciale per il benessere fisico e mentale; l’insonnia cronica, caratterizzata da difficoltà persistenti nell’addormentarsi o nel mantenere il sonno, può compromettere seriamente la qualità della vita, contribuendo a un incremento del rischio di diverse patologie.

Presso Umbertide, è attivo da anni il Centro Multidisciplinare per lo studio dei disturbi del sonno, coordinato da Elisabetta Gallinella. Il centro accoglie pazienti affetti da diverse patologie legate al sonno, incluse quelle di tipo cardio-respiratorio come la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (Osas), e disturbi neurologici come epilessia notturna, insonnia, parasonnia e ipersonnia. La missione del centro è quella di promuovere un approccio integrato tra le diverse specialità, consentendo così di giungere a diagnosi certe e di orientarsi verso le terapie più adatte. Spesso, ciò implica una personalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Durante il convegno, esperti nel settore hanno discusso le diverse strategie terapeutiche disponibili, analizzando sia le soluzioni farmacologiche consolidate sia le innovazioni recenti. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di neurologi, psichiatri e specialisti del sonno, i quali hanno condiviso casi clinici e evidenze scientifiche, illustrando come le comorbidità possano complicare il trattamento dell’insonnia e richiedano un approccio multidisciplinare.

Uno dei punti salienti emersi è stato l’importante ruolo del sonno nella salute generale dell’individuo. La mancanza di sonno non solo compromette le capacità cognitive, ma è anche legata a problematiche come ansia, depressione e disturbi dell’umore. È emerso chiaramente che la gestione dell’insonnia deve includere una valutazione completa del paziente, considerandone non solo le problematiche legate al sonno, ma anche eventuali disturbi psichiatrici o neurologici concomitanti.

Il convegno ha rappresentato un’importante opportunità per accrescere la consapevolezza riguardo ai disturbi del sonno e alla necessità di una diagnosi tempestiva e accurata. I partecipanti hanno sottolineato la crescente importanza di centri specializzati come quello di Umbertide, che offrono un servizio cruciale per la salute pubblica. Si è discusso anche della necessità di un maggiore coinvolgimento nella ricerca e nella diffusione di informazioni sui disturbi del sonno, al fine di migliorare la qualità della vita di chi ne soffre.

In conclusione, l’evento ha messo in evidenza non solo la complessità del problema dell’insonnia, ma anche la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare per affrontarlo in modo efficace, garantendo ai pazienti un percorso terapeutico personalizzato e di alta qualità.