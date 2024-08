Inizia il programma di eventi per ricordare Sofia Addoni

Città di Castello – L’Associazione AMMI “Donne per la Salute” ha annunciato una serie di eventi dedicati alla raccolta fondi in memoria di Sofia Addoni, scomparsa prematuramente a giugno all’età di 30 anni. La decisione di dedicare questi appuntamenti alla giovane cantante e attivista sociale è stata presa in seguito all’impatto profondo che la sua morte ha avuto sulla comunità locale.

Sofia Addoni era nota non solo per la sua carriera musicale come cantante, ma anche per il suo impegno nel sociale. L’AMMI ha scelto di onorare la sua memoria attraverso due eventi principali: una Cena di beneficenza e il Concerto di Natale, che giunge alla sua quarta edizione. Durante le precedenti edizioni del Concerto di Natale, Sofia aveva preso parte come protagonista con la Band Tiferno Blues Project, facendosi apprezzare da molti per la sua voce unica.

Calendario eventi:

Ricordando Sofia

Cena di beneficenza

8 settembre 2024 ore 20:00

Campo Sportivo Badiali, Città di Castello

Il ricavato di entrambi gli eventi sarà destinato all’AVIS, con l’obiettivo di acquistare nuova strumentazione per il SIT dell’Ospedale di Città di Castello. Questa decisione riflette l’impegno di Sofia come donatrice di sangue, un atto che ha rappresentato un importante gesto di altruismo e sostegno verso la comunità.

La Cena di beneficenza si svolgerà il 8 settembre presso il Campo Sportivo di Badiali, con un contributo richiesto di 25 euro a persona. Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre il 4 settembre tramite telefono o WhatsApp al numero 3294736200. Il pagamento può essere effettuato all’IBAN IT14 T030 6921 6981 0000 0006 405 con la causale “Raccolta Sofia-Avis” oppure direttamente la sera dell’evento.

Il Concerto di Natale, che si terrà il 12 dicembre presso il Teatro degli Illuminati, rappresenterà il culmine delle iniziative per mantenere vivo il ricordo di Sofia Addoni. Questo evento celebrerà la sua eredità musicale e il suo impegno sociale, invitando la comunità a unirsi per una causa importante.

Con questi eventi, l’AMMI mira a perpetuare il ricordo di Sofia Addoni, offrendo alla comunità opportunità per contribuire a una causa significativa e onorare il suo spirito generoso e il suo impegno nella donazione di sangue.