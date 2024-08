Inclusione e Tradizioni Equestri: 54ª Mostra Nazionale Cavallo

Inclusione Sociale e Tradizioni Equestri: La 54ª Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello

Città di Castello — La 54ª Mostra Nazionale del Cavallo, in programma a Città di Castello il 7 e 8 settembre, si focalizzerà sul tema del viaggio per celebrare il mondo equestre e promuovere messaggi di inclusione e rispetto. L’evento, che si svolgerà presso il parco comunale Alexander Langer, avrà un ingresso libero e riceverà il supporto del Comune di Città di Castello, della Regione Umbria, del MASAF, nonché delle collaborazioni con FISE Umbria, l’Associazione Allevatori dell’Umbria e delle Marche e Working Equitation Italy.

Il punto centrale della manifestazione sarà il Paradriving, che attraverso un viaggio in carrozza dal santuario della Verna a Città di Castello, dimostrerà come gli sport equestri possano fungere da strumenti di inclusione sociale per persone con disabilità. Il 5 settembre, un gruppo composto da individui con e senza disabilità partirà dal santuario per raggiungere il parco Langer il giorno dell’inaugurazione, previsto per le ore 10.00. Questo progetto, sostenuto da numerosi enti e realizzato da **Scuderia Valmarino di Corciano, Laboratorio Terrarte, e Comunità Capodarco di Perugia Onlus, tra gli altri, permetterà ai visitatori di scoprire e apprezzare il Paradriving.

Durante la manifestazione, i partecipanti con disabilità residenti in *Altotevere potranno vivere l’esperienza di guidare una carrozza grazie alla collaborazione di varie cooperative e associazioni, tra cui Asad, La Rondine, l’Associazione Italiana Persone Down, e il Dipartimento Salute Mentale dell’Usl Umbria 1.

Il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, Marcello Euro Cavargini, e la vice presidente Mirella Bianconi hanno sottolineato l’importanza del messaggio di inclusione sociale che la manifestazione intende lanciare, mirato a garantire pari opportunità per tutti, rispettando persone e animali. Tiziana Pescari, rappresentante dell’AIPD, ha elogiato l’opportunità data alle persone con disabilità e ha evidenziato il valore del messaggio di vicinanza e inclusione che l’evento rappresenta.

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha elogiato l’iniziativa per il suo contributo all’inclusione, sottolineando come la manifestazione rifletta l’impegno dell’amministrazione nel garantire pari opportunità per tutti i cittadini.

Oltre all’aspetto dell’inclusione, la Mostra Nazionale del Cavallo offrirà anche un’esperienza globale con il gala serale “Notti magiche per sognare e viaggiare”. Questo spettacolo, che avrà luogo sabato e domenica alle ore 21.00, vedrà la partecipazione di Nico Belloni, maestro dello show a cavallo, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le tradizioni equestri di Grecia, Francia, Spagna, Paesi dell’Est e del Nord Europa, Oceania e America. Le esibizioni includeranno numeri di volteggio e performance speciali da parte dei fratelli Galuppi e di Bartolo Messina, accompagnati da artisti come le ballerine di pole dance e musicisti.

Per la prima volta, i biglietti per il gala serale saranno disponibili anche online tramite la piattaforma Liveticket, con prezzi a partire da 10 euro e ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità.

Durante la manifestazione, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di mascalcia e monta da lavoro, grazie alla partecipazione di Working Equitation Italy e ad altri cavalieri e amazzoni locali. I centri ippici del comprensorio, come Caldese Horse Academy e Centro Ippico Freedom, offriranno esibizioni che metteranno in mostra la vivacità e la passione dei giovani cavalieri.

Il villaggio western allestito per l’evento offrirà animazione e musica, arricchendo l’esperienza per famiglie e visitatori di tutte le età. Inoltre, una sezione dell’evento sarà dedicata al ricordo di Angelo Pazzaglia, responsabile tecnico della manifestazione scomparso, e riconoscimenti saranno conferiti agli allevatori e centri ippici partecipanti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile visitare il sito web della manifestazione all’indirizzo [www.mostradelcavallo.it](http://www.mostradelcavallo.it) e seguire i canali social dedicati.