Incidente stradale a Città di Castello, si costituisce investitore del ciclista

Nella giornata di domenica scorsa, un grave incidente stradale è avvenuto a Città di Castello in via Aretina. Durante l’incidente, un ciclista di 36 anni è stato investito da un’automobile condotta da un trentenne residente a Città di Castello, il quale stava tornando da un pranzo con degli amici. In seguito all’impatto, il conducente dell’auto, preso dal panico, ha tentato di fuggire dalla scena dell’incidente.

Il ciclista ferito riportava gravi lesioni che richiedevano il suo trasporto urgente all’ospedale di Perugia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, la quale non è stata ancora sciolta. Meno di un’ora dopo l’incidente, l’automobilista si è presentato spontaneamente alle autorità di polizia. Durante i controlli, è emerso che era in uno stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,67 g/l.

Di conseguenza, l’automobilista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni stradali gravi, con l’aggravante della fuga, della guida in stato di ebbrezza e dell’omissione di soccorso. La sua patente è stata ritirata, comportando la sospensione della stessa. La Polizia Locale di Città di Castello è intervenuta prontamente sulla scena e ha iniziato le indagini per identificare e perseguire il responsabile dell’incidente.