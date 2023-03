Incidente, scontro frontale tra auto e camion: muore a soli 24 anni

Tragedia in Altotevere dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto lunedì mattina intorno alle 10 tra Lerchi e Celle, lungo la provinciale 221. Una fiat Panda e un tir si sono scontrati frontalmente: per il conducente dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita un giovanissimo di Città di Castello.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento tifernate, gli agenti della polizia stradale e gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. E’ stato constatato il decesso e si sono attivate le procedure per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli

Il traffico è stato interrotto, lunghe file e disagi per gli automobilisti e i conducenti di tir che da Città di Castello erano diretti verso la Toscana e viceversa.

“Negli anni si sono registrate troppe morti sempre negli stessi tratti di strada dell’Alto Tevere e anche oggi un giovane tifernate ha perso la vita lungo la SR 221 all’altezza di Lerchi nel Comune di Città di Castello – esordisce il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini – quel tratto di strada è pericoloso e altamente trafficato dato che collega Città di Castello con Arezzo ed è percorso quotidianamente da pendolari e mezzi pesanti. Da quando nel 2011 sono diventato Consigliere Comunale a Città di Castello e poi nel 2015 Consigliere Regionale ho portato reiteratamente all’attenzione degli amministratori la necessità di eseguire lavori di manutenzione nelle strade dell’Alto Tevere – ricorda Mancini – con particolare attenzione alla la SR 221, la SP 100 che collega Fighille a Pistrino nel comune di Citerna e la SS 3 Bis. Quando nel 2014 il Maresciallo Daniele Casini, comandante della Stazione dei carabinieri di Citerna ha perso la vita in seguito a un incidente lungo la SR 221, ho depositato un esposto presso l’Arma dei Carabinieri di Città di Castello – prosegue Mancini – e oggi, dopo l’ennesima morte nello stesso tratto, ne presenterò un altro. Nella SR 221, soprattuto nel periodo invernale, si registrano incidenti con cadenza quasi mensile. Nel giugno 2022 ho presentato una mozione, che è stata approvata, per impegnare la Giunta Comunale ad avviare nuove procedure attraverso un accordo con la Prefettura al fine di monitorare la velocità in più punti della SR 221 a tutela della sicurezza dell’intero tratto – va avanti Mancini – è un paradosso che a gennaio scorso l’amministrazione comunale abbia istallato alcuni autovelox in tratti superflui, come a Titta, mentre a Lerchi sia rimasto soltanto un rilevatore di velocità farlocco che, anche qualora fosse funzionante, fotograferebbe un muro vista la posizione in cui è collocato. Auspico che la Magistratura stabilisca di chi sono le responsabilità di quanto accade nelle strade dell’Alto Tevere – dichiara Mancini – la frequenza con cui si registrano incidenti, spesso mortali, testimonia che la colpa non può essere imputabile soltanto alla velocità. Esprimo solidarietà e vicinanza alla famiglia del giovane tifernate che stamattina ha perso la vita – conclude Mancini – chi ha competenze amministrative per poter agire deve farlo immediatamente per evitare altro spargimento di sangue”.