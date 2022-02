Incidente a Città di Castello, tampona auto e si ribalta, denunciato, era ubriaco

Nella serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Umbertide intervenuti per un sinistro stradale con un ferito lieve, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del posto. L’uomo, infatti, alla guida di un’utilitaria, in Città di Castello, località Cerbara, non ha rispettato il segnale di stop ad un incrocio andando ad urtare l’autovettura che percorreva la strada con diritto di precedenza, condotta da una 27enne.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri Perugia

Dopo l’urto l’utilitaria condotta dall’uomo si è ribaltata su un fianco senza però che il conducente riportasse lesioni, mentre la conducente dell’altro veicolo, un piccolo SUV, trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Città di Castello, è stata medicata con prognosi di pochi giorni.

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno quindi proceduto all’esecuzione dei rilievi di rito negli incidenti stradali, provvedendo anche a sottoporre l’uomo agli accertamenti finalizzati a verificarne lo stato psicofisico.

Verifiche che davano esito positivo all’abuso di alcool, facendo emergere un tasso alcolemico di oltre 3 volte il massimo consentito. I militari hanno quindi proceduto a carico del 46enne, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool, provvedendo anche al ritiro immediato della patente di guida.