Incendio via Morandi, nuova ordinanza sindacale

Vista la nota dell’USL Umbria 1 del 27/01/2023, è stata emessa una nuova ordinanza sindacale nella quale viene ridotta l’area oggetto di limitazioni e divieti. Fino a mercoledì 1° febbraio 2023, di concerto con Arpa Umbria e Usl Umbria1, si ordina (all’interno della fascia delimitata con colore giallo della planimetria allegata che comprende via Otto Marzo, via Primo Maggio, via Nizza, via dei Falegnami, via dei Mugnai, parte di via Portella della Ginestra, parte di via Madonna del Moro, parte della ex Ss 3 bis Tiberina, parte di via dei Carrai, parte di via del Muscianeto, tratto di via Case Sparse) di:

a) limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;

b) mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti fino ad accertamenti;

c) divieto di consumo dei prodotti coltivati nell’area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;