Incendio in negozio di arredamenti a Città di Castello

Vigili del fuoco spengono le fiamme, area in sicurezza

Paura questa mattina nella zona industriale di Città di Castello, dove un incendio è divampato all’interno di un negozio di arredamenti. L’allarme è scattato intorno alle 7:50, quando una densa colonna di fumo è stata notata levarsi dal capannone che ospita l’attività commerciale.

Sul posto sono intervenute con tempestività le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali. I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora, utilizzando linee ad acqua e sistemi di ventilazione per eliminare i fumi residui e consentire un accesso in sicurezza alle aree interne.

L’incendio ha interessato principalmente il settore espositivo del punto vendita, coinvolgendo parte dell’arredamento e alcuni materiali presenti nel magazzino. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, grazie al rapido intervento dei soccorritori e all’assenza di personale al momento del rogo.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno avviato la ventilazione dei locali per disperdere completamente il fumo e verificare la stabilità della struttura. L’intera area è stata poi messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi di riaccensione o crolli di materiale.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire le cause del rogo. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore, in collaborazione con il personale tecnico e i titolari dell’attività. Il personale sanitario della ASL è stato allertato per le verifiche di competenza, in particolare per valutare eventuali danni derivanti dai fumi e per le procedure di bonifica ambientale.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di contenere l’incendio evitando che le fiamme si estendessero agli altri capannoni della zona industriale. L’episodio, che ha richiamato numerosi curiosi e operatori economici della zona, ha provocato soltanto momenti di apprensione ma non ha avuto conseguenze gravi.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, le cause sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude che l’origine possa essere legata a un corto circuito o a un malfunzionamento elettrico.

Grazie alla pronta risposta dei soccorsi, l’incendio è stato circoscritto in breve tempo, confermando l’efficienza del presidio operativo tifernate in un’area strategica per l’economia del territorio.